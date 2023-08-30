Данилов рассказал, наберут ли в войска единомоментно 300 тысяч человек

Мобилизация в Украине еще раз продлена, поэтому, говорит Алексей Данилов, каждые два месяца реализуется новый утвержденный план по ней.

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Потребности сиюминутно набрать 300 тысяч человек в армию, по словам Алексей Данилова, нет / уоллаж Главред, фото УНИАН

Мобилизация в очередной раз продлена президентом и парламентом, поэтому каждые два месяца реализуется новый утвержденный план по ней в Украине. Об этом секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил в интервью порталу NV.

"Каждый день утром, когда я отправляюсь на работу, вижу очередь в одном из центров набора в находящуюся рядом армию, — пояснил чиновник.

Потребности сиюминутно набрать 300 тысяч человек в армию, по словам Данилова, нет.

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Также секретарь СНБО утверждает, что участившиеся случаи разоблачения военкомов на взяточничестве не повлияли на количество мобилизованных.

"Другое дело, что Россия постоянно рассказывает, что у нас здесь и стариков, и слепых, и глухих, — всех забирают в армию. Это же их дело — рассказывать. Но я могу сказать, что у нас не одиноки. случаи, когда люди получили ранения, когда люди потеряли те или иные части своего тела — и уходят на фронт, идут дальше служить", — пояснил Данилов.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

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