'Гвалт не надо поднимать': Данилов рассказал, стоит ли ждать изменений к мобилизации

Данилов подчеркнул, что в армию "призывают ровно столько, сколько нужно для выполнения задач".

https://glavred.info/ukraine/gvalt-ne-nado-podnimat-danilov-rasskazal-stoit-li-zhdat-izmeneniy-k-mobilizacii-10495900.html Ссылка скопирована

Данилов рассказал, стоит ли ждать изменений к мобилизации / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, УНИАН

Даже после того, как военное командование призвало президента Украины рассмотреть возможность мобилизации большего количества людей на военный фронт до тех пор, пока не будут внесены изменения в процедуру мобилизации. Однако не исключено, что может быть дополнительная волна призыва. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Украинского Радио".

"Изменений к мобилизации не надо ожидать... У нас ни одного дня мобилизация не прекращалась, но она происходит с учетом необходимости парней и девушек, которых надо призвать для выполнения тех или иных задач, мы спокойно делаем это дело. Уже отработан не первый этап мобилизации, гвалт не надо поднимать, потому что все идет по плану, который на сегодня есть", - заявил Данилов.

Впрочем, секретарь СНБО предполагает, что дополнительный призыв может быть. По его словам, сейчас с этим вопросом обращаются военные. Однако Данилов отметил, что это не значит, что дополнительный призыв будет выходить за те пределы, которые были утверждены 24 февраля 2022 года.

видео дня

"Мобилизация происходит спокойно, и те объемы, которые нужны для наших Вооруженных сил, никогда не пересекали ту отметку. Более того, мы ни одного месяца не выходили на те показатели, которые утверждали", - сказал он.

Данилов подчеркнул, что в армию "призывают ровно столько, сколько нужно для выполнения задач".

"Мы отличаемся от Российской Федерации тем, что не скрываем те процессы, которые есть в нашем обществе. Если есть негодяи, которые, пользуясь войной, хотят заработать на тех или иных вещах, то такого не будет. Мы все это будем делать публично, и все, кто причастен к этим событиям, особенно во время войны, будут наказаны", - заявил секретарь СНБО.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.