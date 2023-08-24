'Все знают, кто имеет отношение': Зеленский отреагировал на гибель Пригожина

Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к гибели Пригожина.

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Зеленский отреагировал на гибель Пригожина / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель в России главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Глава государства на пресс-конфереции намекнул, что к смерти главаря наемников "Вагнер" причастно руководство страны-агрессора России во главе с диктатором Владимиром Путиным. Также он заявил, что Украина не имеет никакого отношения к гибели Пригожина.

"Когда Украина говорила и обращалась к странам мира относительно самолетов, мы не это имели в виду, а имели в виду совсем другое и хотели поддержки. Хотя, наверное, это тоже в каком-то смысле точно поможет. Во-первых, мы не имеем отношения к этой ситуации, это точно. Думаю, все осознают, кто имеет отношение", - сказал президент Украины.

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Зеленский прокомментировал ликвидацию Пригожина / скриншот: Главред

Смотрите видео, как Зеленский отреагировал на гибель Пригожина:

Гибель Евгения Пригожина

Напомним, что 23 августа самолет "Вагнера" упал возле склада хранения ракетного и артиллерийского вооружения РФ. Самолет Пригожина сбила российская ПВО, местные жители слышали, что в небе раздалось два взрыва.

У Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина. Подрыв этого самолета был местью российского диктатора Владимира Путина за мятеж и наступление на Москву. В этом убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина. Смерть Пригожина и его заместителей "обезглавила" ЧВК "Вагнера", группировка может начать деградировать. Путин таким образом отомстил за мятеж и свое унижение.

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