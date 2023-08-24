Ликвидация Пригожина: Путин может готовиться к гражданской войне в РФ

Политический эксперт подчеркнул, что пока не верит, что Путина начинают подставлять.

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Экперт рассказал о смерти Пригожина / коллаж: Главред, фото: росСМИ, скриншот: видео

В интервью Главреду политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал, почему так долго Путин выжидал, целых два месяца, при чем, как утверждает Росавиция, Пригожин был в списке пассажиров.

"Прежде всего надо посмотреть, по какой траектории летел самолет, и почему там могло сработать ПВО. Но я не очень верю в эту версию. Однако есть и вовсе конспирологическая версия, которой я бы не отвергал. Она заключается в том, что другие службы России, которые хотели бы заменить Шойгу и Герасимова, могли подставить Путина сбиванием самолета Пригожина. Но тогда возможное заявление, мол, не досмотрели.

Эксперт отмечает, что люди в России "съели" уничтожение нескольких бортов во время марша Пригожина с российскими офицерами внутри.

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"И я далек от того, что россияне так же не проглотят ту версию, которая сейчас выгодна Путину. Тем более, что Путин, выступавший во время этого по случаю 80-летия Курской битвы, демонстрирует этим свое равнодушие", - добавил Клочок.

Политический эксперт подчеркнул, что пока не верит, что Путина начинают подставлять. Скорее, начнутся другие процессы, потому что это сигнал тем, кто против Путина.

"Мол, если кто-то выступает против, то он будет уничтожен. И я сомневаюсь, что такие люди спрячутся и будут выжидать в системе Путина. Скорее всего нет, потому что такое дерзкое уничтожение Пригожина может стать катализатором процессов в РФ, к которым Путин готовится. Неслучайно я вспоминал о Росгвардии, которую он мощно вооружал. Потому что какой в этом смысл, если все под контролем?! А вот бронированная техника свидетельствует, что Путин может готовиться к беспорядкам а-ля гражданской войны в РФ", - добавил Валерий Клочок.

Смерть Пригожина: что известно

Напомним, что 23 августа самолет "Вагнера" упал возле склада хранения ракетного и артиллерийского вооружения РФ. Самолет Пригожина сбила российская ПВО, сесцовые жители слышали, что в небе раздалось два взрыва.

Источники издания Financial Times заявили, что самолет Пригожина сбила российская ПВО. Это сбивание самолета главаря вагнеровцев намекает, что к этому может быть причастен Путин.

После смерти Пригожина "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву. Наемники ЧВК "Вагнера" начали сворачивать части лагерей в Беларуси после того, как был сбит самолет с Пригожиным.

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