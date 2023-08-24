УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Ликвидация Пригожина: Путин может готовиться к гражданской войне в РФ

Юлия Куришко
24 августа 2023, 15:03 обновлено 24 августа, 15:12
38
Политический эксперт подчеркнул, что пока не верит, что Путина начинают подставлять.
Ликвидация Пригожина: Путин может готовиться к гражданской войне в РФ
Экперт рассказал о смерти Пригожина / коллаж: Главред, фото: росСМИ, скриншот: видео

В интервью Главреду политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал, почему так долго Путин выжидал, целых два месяца, при чем, как утверждает Росавиция, Пригожин был в списке пассажиров.

"Прежде всего надо посмотреть, по какой траектории летел самолет, и почему там могло сработать ПВО. Но я не очень верю в эту версию. Однако есть и вовсе конспирологическая версия, которой я бы не отвергал. Она заключается в том, что другие службы России, которые хотели бы заменить Шойгу и Герасимова, могли подставить Путина сбиванием самолета Пригожина. Но тогда возможное заявление, мол, не досмотрели.

Эксперт отмечает, что люди в России "съели" уничтожение нескольких бортов во время марша Пригожина с российскими офицерами внутри.

видео дня

"И я далек от того, что россияне так же не проглотят ту версию, которая сейчас выгодна Путину. Тем более, что Путин, выступавший во время этого по случаю 80-летия Курской битвы, демонстрирует этим свое равнодушие", - добавил Клочок.

Политический эксперт подчеркнул, что пока не верит, что Путина начинают подставлять. Скорее, начнутся другие процессы, потому что это сигнал тем, кто против Путина.

"Мол, если кто-то выступает против, то он будет уничтожен. И я сомневаюсь, что такие люди спрячутся и будут выжидать в системе Путина. Скорее всего нет, потому что такое дерзкое уничтожение Пригожина может стать катализатором процессов в РФ, к которым Путин готовится. Неслучайно я вспоминал о Росгвардии, которую он мощно вооружал. Потому что какой в этом смысл, если все под контролем?! А вот бронированная техника свидетельствует, что Путин может готовиться к беспорядкам а-ля гражданской войны в РФ", - добавил Валерий Клочок.

Смерть Пригожина: что известно

Напомним, что 23 августа самолет "Вагнера" упал возле склада хранения ракетного и артиллерийского вооружения РФ. Самолет Пригожина сбила российская ПВО, сесцовые жители слышали, что в небе раздалось два взрыва.

Источники издания Financial Times заявили, что самолет Пригожина сбила российская ПВО. Это сбивание самолета главаря вагнеровцев намекает, что к этому может быть причастен Путин.

После смерти Пригожина "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву. Наемники ЧВК "Вагнера" начали сворачивать части лагерей в Беларуси после того, как был сбит самолет с Пригожиным.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России Владимир Путин Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
Реклама

Главное за день

Уничтожили технику РФ и установили флаг Украины: ГУР раскрыло детали спецоперации в Крыму

Уничтожили технику РФ и установили флаг Украины: ГУР раскрыло детали спецоперации в Крыму

14:20 Украина
Путин ждал 2 месяца, чтобы убить Пригожина: эксперт назвал причину промедления

Путин ждал 2 месяца, чтобы убить Пригожина: эксперт назвал причину промедления

11:40 Мир
ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут

ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут

11:12 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:05

Крупнейший лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси демонтируют - СМИ

15:03

Ликвидация Пригожина: Путин может готовиться к гражданской войне в РФ

14:49

"Спасите, наш папа сошел с ума": дети Киркорова испугались странного поведения

14:45

Православный календарь на август 2023: важные церковные праздники

14:41

Взрывчатка в шасси, тела Пригожина и Уткина "опознали": в Сети узнали детали

Путин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - КлочокПутин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - Клочок
14:34

Какие коты приносят деньги: три милых породы, перед которыми тяжело устоять

14:31

София Ротару открыто пожелала победы Украине над Россией

14:20

Уничтожили технику РФ и установили флаг Украины: ГУР раскрыло детали спецоперации в КрымуВидео

14:06

Вот это подарок: голливудские звезды поразили знанием украинского языкаВидео

Реклама
13:59

Гороскоп на завтра 25 августа 2023: Льву – важное смс, Козерогу - непонимание

13:48

"Сползла по стене в слезах": Квиткова рассказала о диагнозе сына

13:45

Норвегия тоже даст ВСУ самолеты F-16 - СМИ

13:19

Узнают тайну отношений и получат работу: каким знакам зодиака повезет осенью

13:04

Ликвидация Пригожина – дерзкий поступок, Путин открыл ящик Пандоры – эксперт

12:37

"Использовать ценность нашего соседства": Лукашенко цинично "поздравил" украинцев с Днем независимости

12:28

Грозят серьезные проблемы: у Киркорова обнаружились миллионные долги в России

12:18

"Мина была в метре от ноги": Вакарчук рассказал, как Жадан спас его от смерти в Харькове

12:10

Как отстирать старые желтые пятна от пота: исчезнут на глазах

11:52

Не спим и держим рот открытым: путинистка Кудрявцева рассказала, что делать при атаке на Москву

11:40

Путин ждал 2 месяца, чтобы убить Пригожина: эксперт назвал причину промедления

Реклама
11:32

Эксперт пояснил, повлияет ли гибель Пригожина на позиции Лукашенко

11:12

ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе ТарханкутВидео

11:07

Зачем опытные хозяйки моют пол з солью: 3 причины делать так же

11:00

Каждый пятый вертолет с самолетом: россияне угробили без боев 20% авиации - Newsweek

10:52

Favbet Foundation передал ВСУ двухосевой прицеп Agricom и партию FPV-дронов

10:37

Зеленский – об оружии Украины: потопили "Москву" и попадаем по Крымскому мосту

10:28

Что на самом деле означает слово "наразі": языковед расставил точки над "і"

10:24

10 важных вещей для школы, которые родители забывают купить: проверь себя

10:17

Юрист развеял самые распространенные мифы о мобилизации: что нужно знать военнообязанным

09:47

ВСУ в Крыму уничтожили российский С-400, а на Херсонщине – три установки С-300

09:18

"Экипаж не знал, что происходит": Буданов раскрыл детали спецоперации с вертолетом Ми-8ФотоВидео

09:10

Как украинцам правильно оформить субсидию и как не остаться без нее: ответ Минсоцполитики

09:06

Никаких возможностей договориться с Путиным нетмнение

08:18

"Абсолютно в любой точке мы можем достать противника": Буданов пригрозил оккупантам в Крыму

08:10

Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина, ЧВК Вагнера "сдуется" – ISW

07:16

Самолет Пригожина сбила российская ПВО, Путин не берет пленных – Financial Times

06:32

РФ ударила по Днепру в День Независимости: есть "прилет"Фото

06:10

Украина наконец начала производить собственные минымнение

04:00

Церковный праздник 24 августа: что можно и нельзя делать на Феодора и Василия

03:30

Это варенье полюбит каждый: рецепт необычного лакомства к чаю

Реклама
02:40

"Перестает существовать в моей жизни": Шоптенко высказалась про Винника

02:10

"Продукты за купоны": экономист рассказал, почему Россия вернется в бедные 90-е

01:40

Чтобы не "сжечь" кожу: 10 главных правил, как правильно загорать на солнце

01:23

Карта дня: что предвещает Таро на 24 августа

00:18

"В РФ мало что происходит без влияния Путин": Байден - о ликвидации ПригожинаВидео

00:03

Бывшая Остапчука в леопардовом купальнике рассказала о новых отношениях

23 августа, среда
23:48

Работаю над принятием своего состояния: тяжелобольная актриса Тышкевич рассказала о здоровье

23:33

"Он никому не прощает": у Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина

23:31

"Думала, что умираю": голливудская актриса рассказала, почему больше не будет толстеть для роли

22:59

Эксклюзивные кадры декоммунизации Родины-Матери: премьера проекта "Символ воли"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять