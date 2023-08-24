Самолет Пригожина сбила российская ПВО, Путин не берет пленных – Financial Times

Источники издания заявили, что именно российская воздушная оборона сбила самолет главаря вагнеровцев, намекнув, что к этому может быть причастен Путин.

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Самолет Пригожина сбила российская ПВО, сообщил источник Financial Times/ коллаж: Главред, фото: скрин

Самолет главаря частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина, на борту которого находился сам Пригожин, его "правая рука" Дмитрий Уткин и еще восемь человек, сбила российская противовоздушная оборона.

Об этом пишет издание Financial Time со ссылкой на собственные источники через западных политиков. Собеседник издания отметил: у него есть информация, что этот самолет был сбит российской зенитно-ракетной системой.

В то же время он не смог подтвердить, точно ли на борту был Евгений Пригожин.

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"Путин не берет пленных", – добавил собеседник Financial Time.

Стоит отметить, что ранее в сети уже звучала версия о сбивании самолета Пригожина именно российской ПВО. Как сообщали в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ, местные жители слышали, что в небе раздалось два взрыва. При этом воздушное судно упало возле российского склада ракетного и артиллерийского вооружения воинской части 55664, а воинскую часть могли охранять в том числе и комплексы ПВО.

Падение самолета Пригожина

Вечером в среду, 23 августа, появилась информация о том, что в России упал самолет с Пригожиным. Погибли все 10 человек, находившихся на борту российского бизнес-джета "Embraer Legacy 600", среди них трое – члены экипажа. При этом околопригожинские Telegram-каналы утверждали, что самолет был сбит огнем из ПВО в Бологовском районе Тверской области страны-агрессора России.

После этого "вагнеровцы" обвинили Путина в убийстве Пригожина и начали угрожать новым походом на Москву. Часть вагнеровцев заявила, что они могут организовать второй "Марш справедливости" на российскую столицу. Также сообщалось, что "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву.

У Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что подрыв этого самолета был местью российского диктатора Владимира Путина за мятеж и наступление на Москву.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что в РФ мало что происходит без влияния Путина. Лидер США заявил, что он не удивился, когда узнал о внезапном падении самолета, на борту которого был Евгений Пригожин.

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