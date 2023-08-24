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"В РФ мало что происходит без влияния Путин": Байден - о ликвидации Пригожина

Ангелина Подвысоцкая
24 августа 2023, 00:18 обновлено 24 августа, 00:21
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Президент США заявил, что он не удивился, когда узнал о внезапном падении самолета, на борту которого был Евгений Пригожин.
Байден, убийство Пригожин
Байден прокомментировал убийство Пригожина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

В России ПВО оккупантов подорвала самолет ЧВК "Вагнера", в котором был главарь наемников Евгений Пригожин и его заместители - Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов. В США впервые отреагировали на эту новость. Президент Джо Байден считает, что за этим стоит российский диктатор Владимир Путин. Видео с его заявлением уже разлетелось в Сети.

В то же время он отметил, что не был удивлен, когда узнал о случившемся.

"Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен. В России мало что происходит, за чем бы не стоял Путин", - сказал Джо Байден.

видео дня

Однако он акцентировал внимание на том, что пока точно не знает, что именно произошло в РФ.

Смотрите видео с заявлением Байдена об убийстве Пригожина:

смерть Пригожина
Байден прокомментировал убийство Пригожина / фото: скриншот

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон также не удивилась.

"Мы видели сообщения. Если они подтвердятся, это никого не удивит. Губительная война в Украине привела к тому, что ЧВК пошла на Москву", - говорится в сообщении.

Убийство Пригожина

Напомним, вечером 23 августа стало известно о том, что в России упал самолет с Пригожиным. Самолет упал в Тверской области. Все люди, которые были внутри, не выжили. Известно, что в самолете было 10 человек.

Позже на это отреагировали "вагнеровцы" и обвинили Путина в убийстве Пригожина. Они заявили, что если гибель Пригожина подтвердится, то "вагнеровцы" организуют второй "Марш справедливости" и пойдут на Москву.

Также сообщалось, что самолет Пригожина сбила российская ПВО. Свидетели слышали два взрыва, после которых самолет начал падать. После этого в небе появились два следа.

В Центре нацсопротивления сообщили о том, что "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву. Они сворачивают части лагерей в Беларуси и планируют двигаться в направлении РФ. Однако белорусские спецслужбы пытаются помешать им.

У Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина. Михаил Подоляк убежден, что таким образом Путин решил отомстить Пригожину за его мятеж и наступление на Москву.

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