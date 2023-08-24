'Продукты за купоны': экономист рассказал, почему Россия вернется в бедные 90-е

Все говорят, что в РФ выдающееся сельское хозяйство, но оно очень зависит от импорта, подчеркивает Липсиц.

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Липсиц рассказал о состоянии экономики в России / коллаж: Главред, фото: Максим Мирович, скриншот: Главред

В интервью Главреду российский экономист, доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал, может ли вернуться выдача купонов на продукты в нынешней России, как это было в советское время.

"К сожалению, да. В РФ, правда, система профсоюзов разрушена, поэтому не очень понятно, через кого это будут делать. Раньше в каждой организации был профком, и он был таким каналом снабжения для работников. Но всякое может быть. Повторюсь, под угрозой даже сельское хозяйство. Все говорят, что в РФ выдающееся сельское хозяйство, но оно очень зависит от импорта", - подчеркнул экономист.

Эксперт подчеркнул, что в России производства птицы зависят от поставок яиц, говядины - от поставок лекарств. Семена для осеменения коров в РФ завозят только из-за рубежа.

"Альтернативные источники тоже не очень хороши, поэтому возникает целая проблема. И если начнутся какие-то проблемы здесь, то просто моментально сожмется само производство продуктов питания. И на все это нужна валюта, которой нет", - добавил Липсиц.

Смотрите интервью Игоря Липсица Главреду о перспективах экономики в РФ:

Напомним, что Российский экономист раскрыл, сколько Россия сможет продолжать войну в Украине. Липсиц считает, что в России население будет беднеть, магазины будут пустеть, но оружие будут делать.

Экономист объяснил, как падение курса рубля бьет по российской нефти и бюджету РФ. Как говорит Игорь Липсиц, у страны-агрессора также большие проблемы с переводом нефтегазовой выручки в доллары с юане и рупий.

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