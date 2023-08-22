Российский экономист раскрыл, сколько Россия сможет продолжать войну в Украине

Украина еще долго может сталкиваться с необходимостью защищаться и держать удар, считает Игорь Липсиц.

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Липсиц рассказал об экономическом состоянии РФ / коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА, скриншот: Главред

В интервью Главреду российский экономист, доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал, возможны ли дефициты военного производства в России.

"К сожалению для граждан Украины, я считаю, что Украина еще долго может сталкиваться с необходимостью защищаться и держать удар. Потому что Россия конечно (это уже всем известно и понятно) испытывает проблемы с получением электроники, но может делать какие-то более простые виды вооружений. Вот недавно вышел один из руководителей военно-промышленного комплекса и гордо сказал, что они придумали российский аналог "Хаймарсу". Мол, мы возьмем еще советские пушки конструкции 1960-х годов, поставим их на какое-нибудь мотошасси, чтобы они ездить могли по дорогам, и это будет наша гаубица в ответ на "Хаймарс". То есть будут, пожалуй, упрощаться какие-то виды оружия, будут изготавливаться более устаревшие, но они все равно будут нести смерть. К сожалению, такая картина для Украины вполне реальна", - пояснил эксперт.

По словам Игоря Липсица на это у страны-агрессора деньги будут. Население будет беднеть, производство товаров народного потребления будет сокращаться, магазины будут пустеть, но оружие будут делать.

"Это как было в Советском Союзе - вы по молодости этого не помните, а мы так и жили. Магазины были пустыми, оружие изготавливалось в безмерном количестве - были заполнены целые полигоны, откуда сейчас и берут танки для войны и всевозможного рода военных операций", - добавил российский экономист.

Кто такой Игорь Липсиц Игорь Владимирович Липсиц (род. 18 марта 1950) - русский ученый, доктор экономических наук. является одним из основателей Высшей школы экономики, сообщает Википедия. На сегодня есть один из самых авторитетных специалистов в области маркетинга и ценообразования в России. Ведет канал на YouTube с лекциями по экономике и маркетингу.

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