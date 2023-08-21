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Оккупанты наступают и несут большие потери: ВСУ закрепляются на новых позициях

Юлия Куришко
21 августа 2023, 07:46 обновлено 21 августа, 08:10
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На Бахмутском направлении оккупанты ведут безуспешные наступательные действия, ВСУ мощно обороняются.
Оккупанты наступают и несут большие потери: ВСУ закрепляются на новых позициях
В Генштабе раскрыли ситуацию на фронте / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, 36 ОБрМП

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о ситуации на фронте и изменениях в продвижении украинских военных.

Как сообщили в сводке Генштаба, что за сутки враг нанес 29 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Купянское направление

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты: Тополя, Масютовка, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области.

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Лиманское направление

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Шейковки, Терновок, Пискуновки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, спорное, Донецкой области.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах веселое, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Предтечино, Дилиевка, Курдюмовка, Озаряновка и Дружба Донецкой области.

Марьинское направление

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Александрополь, Прасковеевка и Елезаветовка Донецкой области.

Наступление ВСУ

Как сообщили в Генштабе, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери окупантов

В утренней сводке Генштаба раскрыли о боевых потерях противника за минувшие сутки.

Оккупанты наступают и несут большие потери: ВСУ закрепляются на новых позициях
Потери оккупантов / фото: Генштаб ЗСУ

Ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ мощно идут вперед на двух направлениях. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции и закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В ISW сообщили, что контрнаступление ВСУ пойдет быстрее, войска сделали мощный шаг. Силы обороны Украины продвинулись на рубеже Авдеевка-Донецк и на Западе Запорожской области.

Удары ВСУ по глубокому тылу россиян разводят панику в РФ. Такие атаки в значительной мере ухудшают моральное состояние войск агрессоров в Украине - и это может угрожать в целом устойчивостью обороны российских оккупантов.

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