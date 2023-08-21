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Удары ВСУ по глубокому тылу россиян разводят панику в РФ - ISW

Дмитрий Видоменко
21 августа 2023, 07:19 обновлено 21 августа, 07:25
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Удары ВСУ по глубокому тылу окупантов в Украине порождают недовольство в информационном пространстве страны-агрессора РФ, сообщают в ISW.
Танк, русская армия
Удары ВСУ вызывают в РФ критику российского военного командования - ISW / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Удары ВСУ по глубокому тылу русских войск вызывают недовольство и озабоченность в информационном пространстве страны-агрессора РФ. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Удары ВСУ, говорят эксперты учреждения, вызывают в РФ критику российского военного командования – и на это, по всей вероятности, и рассчитывает официальный Киев.

Как утверждают специалисты, такие атаки в значительной степени ухудшают моральное состояние войск агрессоров в Украине – и это может угрожать в целом устойчивостью обороны русских оккупантов.

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Некоторые российские околовоенные блогеры и пропагандисты открыто негодовали по поводу недавних украинских ударов по Крымскому мосту. И, буквально яростно плюясь, призвали русских оккупантов атаковать семьи, дома и другое имущество властей Украины (для того, чтобы сдержать дальнейшие удары ВСУ по глубокому тылу).

Удары ВСУ по Чонгарскому мосту

Напомним, 22 июня состоялись взрывы на Чонгарском мосту в оккупированный Крым. В росСМИ сообщали, что несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области повреждены в результате обстрела. На мосту повреждено не только дорожное покрытие, но и силовые конструкции.

Также 29 июля сообщалось, что ВСУ разбомбили Чонгарский мост. Украинские военные ударили по Чонгарскому мосту, который расположен между Херсонской область и Крымом. ВСУ нанесли удар утром 29 июля. Это официально подтвердил СтратКом ВСУ.

30 июля стали известны детали удара по Чонгарскому мосту. Глава объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала, что Вооруженные силы Украины разрушили логистику врага на левом берегу Херсонской области. Она также обратила внимание на то, что повреждение Чонгарского моста снизит пропускную активность врага.

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