Удары по украинским аэродромам неэффективны: в ВСУ прокомментировали атаку РФ

Страна-агрессор направляет свои усилия на удары по аэродромам, но при этом для украинских военных это не создает существенных проблем.

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Удары по украинским аэродромам неэффективны, говорит Игнат/ коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, Минобороны Украины

Украинские пилоты в случае рисков прилетов передислоцируют самолеты на другие аэродромы Украины. Поэтому страна-агрессор Россия переоценивает свои удары по украинским аэродромам.

Об этом заявил спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, комментируя атаку российских оккупантов на аэродром в Староконстантинове на Хмельнитчине в ночь на воскресенье, 6 августа.

"Не впервые атакуется этот аэродром. Там штатное место базирования бригады тактической авиации. Но авиация у нас довольно-таки мобильная, наши летчики знают, как противодействовать врагу в этих условиях. У нас десятки оперативных аэродромов на территории государства. Поэтому врагу не удастся так просто уничтожить нашу авиацию...", – подчеркнул Игнат.

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Представитель Воздушных сил, очевидно, имеет в виду прокол, согласно которому пилоты передислоцируют самолеты на другие аэродромы, если есть информация о риске прилетов со стороны оккупантов.

Игнат добавил, что украинские летчики в ближайшее время покажут российским оккупантам, "где раки зимуют".

Ракетный удар РФ по Украине 6 августа

Напомним, оккупанты ударили по Украине "Калибрами" и "Шахедами" в ночь на понедельник, 6 августа. Крылатые ракеты вероятно были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Позже стало известно, что от атаки России больше всего пострадала Хмельницкая область. Российские оккупанты за минувшие сутки атаковали 12 областей Украины. Больше всего пострадала Хмельницкая область, которую враг атаковал трижды. Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщил, что целью оккупантов был аэродром Староконстантинова.

В Староконстантиновской громаде взрывной волной повреждены кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах, выбиты окна в одном из коммунальных учреждений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении. Кроме того, в результате вражеской атаки возник пожар на складе отходов кукурузы на территории элеватора в Староконстантиновской общине, травмирован один человек.

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