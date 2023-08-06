Ракеты в Украину летели из Беларуси: в Воздушных силах ВСУ пояснили ситуацию

Ракеты, которыми Россия атаковала Украину, летели со стороны Беларуси.

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Ракеты в Украину летели с Беларуси: в Воздушных сил ВСУ пояснили ситуацию / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, Хмельницкая ОВА

Ракеты, которые вчера летели в Украину из Беларуси, могли быть запущены из российского города Тамбов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что эта информация сейчас уточняется, пишет УП.

"Возможно, был пуск из района Тамбова (РФ) с МиГ-31. И пролет мог быть через территорию Беларуси. Эта информация сейчас уточняется. Но был замечен пролет воздушных целей именно через территорию этого государства. В принципе это происходило не впервые, поэтому ничего удивительного нет", - заявил он.

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Ракетный удар РФ по Украине 5-6 августа

Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали 12 областей Украины. Больше всего пострадала Хмельницкая область, которую враг атаковал трижды. Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщил, что целью оккупантов был аэродром Староконстантинова.

Также за прошедшие сутки оккупанты атаковали Запорожье, есть разрушения. В Донецкой области Россия за сутки убила двух гражданских и обстреляли приграничье Сумщины из артиллерии, минометов и пулеметов. Досталось Черниговской и Сумской областям - за прошедшие сутки 10 раз были обстреляны приграничные населенные пункты.

В Воздушных Силах ВСУ заявили, что ПВО с вечера 5 августа до утра 6-го сбила 30 ракет и 27 "шахедов". Всего ракет и дронов было 70. По информации ВС, не удалось уничтожить 3 "Калибра" и 7 Х-101/Х555.

Также вечером Украину атаковали три аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал".

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