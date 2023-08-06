РФ ударила по Украине из всех орудий: больше всего пострадала Хмельнитчина

Оккупантам не дает покоя аэродром Староконстантинова, который был обстрелян в очередной раз.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-po-ukraine-iz-vseh-orudiy-bolshe-vsego-postradala-hmelnitchina-10491181.html Ссылка скопирована

Оккупанты атаковали аэродром на Хмельнитчине / Коллаж Главред, фото: mil.in.ua, Вкипедия

Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали 12 областей Украины. Больше всего пострадала Хмельницкая область, которую враг атаковал трижды.

Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщил, что целью оккупантов был аэродром Староконстантинова.

"Была серия взрывов в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах. Большинство ракет были сбиты силами ПВО. Спасибо им за качественную работу. Вместе с тем, в Староконстантиновской громаде взрывной волной повреждена кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах, выбиты окна в одном из коммунальных учреждений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении", - говорится в сообщении Хмельницкой ОВА.

видео дня

Кроме того, в результате вражеской атаки возник пожар склада отходов кукурузы на территории элеватора в Староконстантиновской общине. На месте происшествия работали 16 спасателей на трех единицах пожарно-спасательной техники. Возгорание склада ликвидировали на площади 1400 кв.м. В результате взрыва, травмы получил работник объекта.

Ракетный удар РФ по Украине 5-6 августа

Также за прошедшие сутки оккупанты атаковали Запорожье, есть разрушения. В Донецкой области Россия за сутки убила двух гражданских и обстреляли приграничье Сумщины из артиллерии, минометов и пулеметов. Досталось Черниговской и Сумской областям - за прошедшие сутки 10 раз были обстреляны приграничные населенные пункты.

Ракетные атаки на Украину

Как сообщал Главред, российские оккупанты вечером 5 августа выпустили ракеты. Во всей Украине объявили воздушную тревогу. Ракеты были запущены с Черного моря.

В воздушных силах заявили, что Кинжалы летели в сторону Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Полтавской областей. В Сети сообщили о том, что в Хмельницкой и Житомирской областях прогремели взрывы.

Также сообщалось, что РФ готовит мощную атаку в ближайшее время: украинцам назвали вероятные цели нового ракетного удара. Так, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что страна-агрессор может в очередной раз ударить по портовой инфраструктуре Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный террор россиян. Он подчеркнул, что ракеты государства-зла не сильнее нашей воли. Глава государства заявил, что Украина выстоит против ударов "российского зла".

Вам может быть интересно: