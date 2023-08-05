РФ атаковала Украину ракетами: в Запорожье прогремели мощные взрывы

Российские оккупанты вечером 5 августа выпустили ракеты. Во всей Украине объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ подтвердили ракетную угрозу.
"Группа крылатых ракет двигаются в направлении Кировоградской области", - говорится в сообщении.
Во время тревоги в Запорожье прогремели мощные взрывы. Однако пока неизвестно, что именно это было.
Политический эксперт Андрей Смолий заявил, что РФ выпустила по Украине минимум 4 ракеты. Они все время маневрируют.
"Вначале ракеты шли на Винницу, потом на Черкащину, теперь на Киев", - написал Смолий.
Также в Сети начали сообщать о том, что в областях работает ПВО. Стоит напомнить, что фотографировать, снимать на видео и публиковать работу ПВО запрещено.
В Воздушных силах подтвердили, что российские ракеты изменили направление в сторону Киева.
Позже в Воздушных силах добавили, что ракеты вновь изменили траекторию и полетели на Винницу. Оккупанты могут вновь нацелить свои ракеты на Староконстантинов в Хмельницкой области.
Ракетный удар РФ по Кривому Рогу
31 июля Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вторая ракета разрушила секцию с 4 до 9 этажа жилого дома.
Жители, которым удалось чудом выжить после удара, вспоминали, как почувствовали взрывную волну и как их отбросило в другие комнаты.
На очередной российский террор отреагировал и президент Владимир Зеленский, выразив соболезнования всем, кто потерял родных и близких.
Как проинформировал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, по состоянию на 19:00 поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена. В результате российского ракетного удара погибли шесть человек, 75 получили ранения.
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