'Под завалами люди': Зеленский отреагировал на жестокий обстрел Кривого Рога

В Кривом Роге есть попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. Есть погибшие и раненые.

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Зеленский отреагировал на циничный обстрел Кривого Рога / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по Кривому Рогу, которая произошла утром 31 июля.

"Регионы Украины под обстрелами оккупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут быть люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора", - отметил Зеленский в своем Telegram- канале.

Он подчеркнул, что спасатели и все необходимые службы продолжают работать на месте ракетного удара, чтобы спасти людей.

видео дня

"Стараемся спасти как можно больше людей. Уже провел разговоры с МВД и СБУ. Заместитель руководителя Офиса Президента по вопросам региональной политики Алексей Кулеба и главы ОВА занимаются ситуацией. Последние дни враг упрямо бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломит. Работаем и спасаем наших людей", - добавил Зеленский.

Россия обстреляла Кривой Рог / скриншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Смотрите видео последствий российской атаки по Кривому Рогу:

Обстрелы России по Украине

Напомним, что в ночь на 31 июля РФ ударила ракетами по Харькову. Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову из комплекса С-300. "Прилет" был по складскому помещению, вспыхнул масштабный пожар.

За неделю РФ потратила на удары по Одесчине более $280 млн. Самая дорогая атака была 19 июля, когда были повреждены, среди прочего, ЖК "Акварель" и Слободское кладбище – 131 миллион долларов.

РФ нанесла ракетный удар по Сумам. Известно о двух погибших и 20 травмированных в результате попадания российской ракеты в здание учебного заведения.

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