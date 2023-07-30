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РФ нанесла ракетный удар по Сумам: погиб человек, еще пятеро - ранены

Анна Ярославская
30 июля 2023, 09:23 обновлено 30 июля, 09:32
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Вечером 29 июля зафиксировано попадание вражеской ракеты по учебному заведению в городе Сумы.

РФ нанесла ракетный удар по Сумам
РФ нанесла ракетный удар по Сумам / Фото: su.npu.gov.ua

Вечером в субботу, 29 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. Погиб человек, еще пять граждан получили ранения.

"Вечером 29 июля зафиксировано попадание вражеской ракеты по учебному заведению. На месте происшествия работают правоохранители, фиксирующие последствия", - сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

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Последствия ракетного удара по Сумам
Последствия ракетного удара по Сумам / Фото: su.npu.gov.ua

На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики, продолжается ликвидация последствий пожара.

Предварительно известно о как минимум 1 погибшей и 5 раненых гражданских.

Последствия ракетного удара по Сумам
Последствия ракетного удара по Сумам / Фото: su.npu.gov.ua

Как сообщал Главред, 29 июля во время тревоги прогремело сразу минимум два мощных взрыва в Запорожье. Взрывная волна выбила окна в многоэтажке. Также повреждено здание учебного заведения и супермаркет. В результате погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина ранена.

Вечером 28 июля в Днепре прогремели взрывы за несколько минут до объявления воздушной тревоги. Российские оккупанты попали в многоэтажное здание. Повреждения получило также и административное здание. В результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке 9 человек травмированы, среди них – двое детей.

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