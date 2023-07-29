В Сумах прогремел мощный взрыв: РФ ударили по городу ракетой

В Сети сообщают о том, что после взрыва поднялся черный столб дыма.
В Сумах прогремел мощный взрыв. Российские оккупанты ударили по городу ракетой. В Telegram-канале Воздушных сил Украины сообщили о ракетной опасности.
Следует отметить, что в момент взрыва воздушная тревога в городе не была объявлена. Ее включили сразу после взрыва.
Местные жители сообщают о том, что российская ракета летела прямо над жилыми домами. О точном месте попадания ракеты пока не сообщается. Однако после "прилета" поднялся черный столб дыма.
видео дня
В жилых дома, которые расположены вблизи места ракетного удара, выбило окна.
К месту взрыва сразу поехали машины скорой помощи, пожарные и правоохранители.