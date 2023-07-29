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В Сумах прогремел мощный взрыв: РФ ударили по городу ракетой

Ангелина Подвысоцкая
29 июля 2023, 20:18 обновлено 29 июля, 20:34
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В Сети сообщают о том, что после взрыва поднялся черный столб дыма.
Взрыв, ракета Оникс
РФ ударила по Сумам ракетой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

В Сумах прогремел мощный взрыв. Российские оккупанты ударили по городу ракетой. В Telegram-канале Воздушных сил Украины сообщили о ракетной опасности.

Следует отметить, что в момент взрыва воздушная тревога в городе не была объявлена. Ее включили сразу после взрыва.

Местные жители сообщают о том, что российская ракета летела прямо над жилыми домами. О точном месте попадания ракеты пока не сообщается. Однако после "прилета" поднялся черный столб дыма.

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В жилых дома, которые расположены вблизи места ракетного удара, выбило окна.

К месту взрыва сразу поехали машины скорой помощи, пожарные и правоохранители.

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