В Днепре и Запорожье взрывы, есть попадание в многоэтажку: в Украине масштабная тревога

Взрывы в Днепре прогремели на несколько минут до объявления воздушной тревоги. Сейчас ракетная угроза нависла над всеми областями Украины.
В Украине вечером в пятницу, 28 июля, объявили масштабную воздушную тревогу. В Днепре и Запорожье прогремели взрывы, сообщают местные паблики.
Отмечается, что взрывы в Днепре прогремели за несколько минут до объявления воздушной тревоги.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал к информационной тишине и подчеркнул, что все подробности будут сообщены позже.
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В местных пабликах сообщают, что были серьезно повреждены верхние этажи многоэтажки.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что масштабная тревога объявлена из-за взлета МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области страны-агрессора РФ.
Также в Воздушных силах добавили, что есть угроза удара баллистическими ракетами по восточным и южным регионам Украины.
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