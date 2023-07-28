УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

77% украинцев категорически уверены в победе Украины над Россией - опрос

Дмитрий Видоменко
28 июля 2023, 20:58 обновлено 28 июля, 21:02
6
77% из числа людей, которые были опрошены, полностью уверены в победе Украины, а 16% ‒ скорее верят в победу, говорят социологи.
Украинцы, ВСУ
70% респондентов будут считать победой освобождение от врага всех оккупированных территорий Украины / коллаж Главред, фото УНИАН

Большинство украинцев верят в победу в войне с Россией и не готовы на территориальные уступки оккупантам. Такие результаты показал социологический опрос "Международного центра украинской победы" (ICUV), который был проведен фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центром политической социологии, обнародованные ОО "Опора".

77% из числа людей, которые были опрошены, полностью уверены в победе Украины, а 16% ‒ скорее верят в победу. При этом 70% респондентов будут считать победой освобождение от врага всех оккупированных территорий Украины.

Для 60% опрошенных важными показателями победы является также возвращение всех пленных и депортированных, для 51% ‒ наказание военных преступников.

видео дня

36% опрошенных согласны на некоторые уступки, но это не касается отказа от части территорий, а также от вступления Украины в НАТО и ЕС в качестве уступки страны-агрессоров России.

Идею "мира любой ценой" поддерживает очень небольшое количество людей ‒ 6% украинских граждан Украины.

Опросы по поводу войны

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что страна-агрессор Россия может воевать еще максимум два года – до конца 2024 года. Дальше у нее просто не хватит сил продолжать это. Однако РФ может "сдуться" еще быстрее, если против нее усилят санкции.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ. Он заявил, что российская оккупационная армия теряет значительные силы в городе Бахмут Донецкой области, враг выдыхается, и ВСУ совсем скоро этим воспользуются.

Кроме того, опрос граждан Украины, которые живут и работают в Польше, проведенном аналитическим центром международного агентства по трудоустройству Gremi Personal показал - самый мощный аргумент, который побуждает украинцев вернуться домой после окончания войны — желание воссоединиться с семьей.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

социологический опрос война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Днепре и Запорожье взрывы, есть попадание в многоэтажку: в Украине масштабная тревога

В Днепре и Запорожье взрывы, есть попадание в многоэтажку: в Украине масштабная тревога

20:57 Украина
В Украину ворвется жара, но грозы не отступают: какие регионы будет "заливать"

В Украину ворвется жара, но грозы не отступают: какие регионы будет "заливать"

20:11 Синоптик
Скандал с дисквалификацией Харлан: МОК принял сенсационное решение

Скандал с дисквалификацией Харлан: МОК принял сенсационное решение

19:52 Спорт
Все главные новости

Последние новости

20:58

77% украинцев категорически уверены в победе Украины над Россией - опрос

20:57

В Днепре и Запорожье взрывы, есть попадание в многоэтажку: в Украине масштабная тревога

20:44

57% поляков готовы ради энергетической независимости строить ядерные реакторы - Кацуба

20:24

Безграмотные действия операторов ПВО: Данилов сыронизировал насчет "бавовны" в Таганроге

20:11

В Украину ворвется жара, но грозы не отступают: какие регионы будет "заливать"

Переговоры о выводе войск РФ из Крыма начнутся, когда ВСУ подойдут к перешейку – КиселёвПереговоры о выводе войск РФ из Крыма начнутся, когда ВСУ подойдут к перешейку – Киселёв
19:58

Неправильно говорить "скули", "челюсть" и "вєски": Авраменко указал на серьезную ошибкуВидео

19:52

Скандал с дисквалификацией Харлан: МОК принял сенсационное решение

19:42

Кремль готовит теракт россиянам в Брянской области, чтобы обвинить Украину

19:10

Когда ждать успешного наступления ВСУ?мнение

Реклама
18:58

Захарова вообразила себя психологом и выдала очумелое заявление относительно Украины

18:42

Суд избрал меру пресечения отдыхавшему на Мальдивах экс-нардепу Аристову

18:32

"Что-то непонятно?": в ОП размазали Путина по стенке за "переговорное нытье"

17:55

"Об одном умоляю": Даша Квиткова рассказала о браке с экс-"холостяком" Добрыниным

17:42

"Через год-два Россия попросит пощады": журналист назвал 3 слабых места армии РФВидео

17:36

Любовный гороскоп на август: Овну – недопонимания, Ракам – отдых вместе

17:11

Карась спрогнозировал, смогут ли "пригожинцы" из Беларуси угрожать Польше и Литве

16:59

Мощная "бавовна" в Таганроге: в домах повылетали окна, есть пострадавшие

16:57

Какие продукты не нужно мыть: вы всегда мыли их бессмысленно

16:44

Оптическая иллюзия для тех, кто не боится трудностей: нужно найти орла на картинке

16:32

Экс-жена Путина наслаждается особняками в Европе с мужем моложе нее на 20 лет - СМИ

Реклама
16:14

Неприятности не за горами: 3 знака зодиака, которым не повезет в августе

16:03

Сальма Хайек не постеснялась показать место старения на теле

16:02

Путин цинично пожаловался Африке на Украину и заклянчил переговоры

15:56

ВСУ разбили бригаду врага и продвинулись на Бахмутском направлении

15:43

Град и шквалы накроют часть Украины: где погода принесет "сюрпризы"

15:40

Решение могут отсрочить на 100 лет: Киселев о тревожном прогнозе завершения войныВидео

15:39

Женщина решила приготовить обед в посудомойке: что из этого получилось

15:32

Украинский ведущий рассказал, как его хотели казнить в Иране

15:24

6600 грн помощи начали выдавать еще в трех регионах Украины: как получить

14:55

РФ угрожает суднам у портов Украины: у Зеленского призвали жестко разобратьсяВидео

14:54

Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник Nissan

14:52

Проект "Другая Украина": Медведчук зарегистрировал в РФ антиукраинскую "ОО"

14:43

Украина может потерять 50% аграрного потенциала: Кущ объяснил, что будет с урожаем этого года

14:34

Каждый метр отвоевываем потом и кровью: Залужный мощно высказался о наступлении

14:30

Зенитки Gepard, дроны и десятки тысяч боеприпасов: пакет помощи от Германии для Украины

14:27

Могут поражать Кинжал и Оникс: Подоляк сказал, сколько Украине надо ЗРК Patriot

14:24

Никогда не бросят и помогут развиваться: 3 знака зодиака лучших друзей

14:17

"После этой фотки выгонят из дома": Потап показал домашнюю идиллию

14:01

"Дяди в студии обсуждают, что я не на фронте": Jerry Heil обиделась на легендарного продюсера

13:40

Кардашьян выгуляла сумку за полмиллиона долларов: как она выглядит

Реклама
13:40

Врага выбивают мощным контрбатарейным огнем: ВСУ продвигаются под Бахмутом

13:25

ВСУ в Запорожской области подошли к критической линии "обороны" войск РФ – CNN

13:20

Как убрать укус комара: способ, который удивляет и помогает одновременно

12:54

Скидывались на похороны: в России в нищете умер 48-летний актер

12:44

"Война до последнего украинского солдата": Орбан цинично "подмахнул" Путину

12:20

Эрдоган может "выторговать"трехсторонний формат: эксперт спрогнозировал судьбу зерновой сделки

12:02

Гороскоп на завтра 29 июля 2023: Тельцам – испытание, Рыбам - веселье

12:02

Возле Запорожской АЭС были взрывы, их зафиксировала МАГАТЭ

11:53

Марш-бросок, "море" огня и дыма: в ВСУ показали, как освобождали СтаромайорскоеВидео

11:21

Победа должна быть такой, чтобы попытки РФ вернуться были лишь больной фантазией - Зеленский

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять