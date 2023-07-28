77% украинцев категорически уверены в победе Украины над Россией - опрос

77% из числа людей, которые были опрошены, полностью уверены в победе Украины, а 16% ‒ скорее верят в победу, говорят социологи.

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70% респондентов будут считать победой освобождение от врага всех оккупированных территорий Украины / коллаж Главред, фото УНИАН

Большинство украинцев верят в победу в войне с Россией и не готовы на территориальные уступки оккупантам. Такие результаты показал социологический опрос "Международного центра украинской победы" (ICUV), который был проведен фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центром политической социологии, обнародованные ОО "Опора".

77% из числа людей, которые были опрошены, полностью уверены в победе Украины, а 16% ‒ скорее верят в победу. При этом 70% респондентов будут считать победой освобождение от врага всех оккупированных территорий Украины.

Для 60% опрошенных важными показателями победы является также возвращение всех пленных и депортированных, для 51% ‒ наказание военных преступников.

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36% опрошенных согласны на некоторые уступки, но это не касается отказа от части территорий, а также от вступления Украины в НАТО и ЕС в качестве уступки страны-агрессоров России.

Идею "мира любой ценой" поддерживает очень небольшое количество людей ‒ 6% украинских граждан Украины.

Опросы по поводу войны

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что страна-агрессор Россия может воевать еще максимум два года – до конца 2024 года. Дальше у нее просто не хватит сил продолжать это. Однако РФ может "сдуться" еще быстрее, если против нее усилят санкции.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ. Он заявил, что российская оккупационная армия теряет значительные силы в городе Бахмут Донецкой области, враг выдыхается, и ВСУ совсем скоро этим воспользуются.

Кроме того, опрос граждан Украины, которые живут и работают в Польше, проведенном аналитическим центром международного агентства по трудоустройству Gremi Personal показал - самый мощный аргумент, который побуждает украинцев вернуться домой после окончания войны — желание воссоединиться с семьей.

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