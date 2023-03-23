"Совсем скоро": командующий Сухопутных войск Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ

Генерал-полковник Александр Сырский намекнул, что события будут развиваться так, как это было в свое время под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском.

Александр Сырский намекнул, что скоро начнется контрнаступление ВСУ / Фото t.me/osirskiy

Российская оккупационная армия теряет значительные силы в городе Бахмут Донецкой области, враг выдыхается, и ВСУ совсем скоро этим воспользуются. Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

"Агрессор не оставляет надежды любой ценой взять Бахмут, несмотря на потери в живой силе и в технике. Основными силами РФ на этом направлении являются представители ЧВК Вагнер. Не жалея ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", - написал Сырский в Telegram.

Сырский отметил, что украинские воины находятся под непрерывным огнем артиллерии и авиации противника, но при этом демонстрируют "сверхчеловеческую стойкость, мужество и храбрость".

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В частности, командующий Сухопутных войск ВСУ отметил подразделения 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад, которые сейчас сражаются на востоке страны.

Как сообщал Главред, 21 марта генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские оккупационные войска пытаются продвигаться с окрестностей к центру Бахмута. Однако защитники Украины держат оборону и сдерживают вражеские штурмы.

Наступление РФ и контрнаступление ВСУ

Российские оккупационные войска могут попытаться начать новое наступление на Украину в скором будущем. Не исключено, что такие атаки будут осуществляться на нескольких направлениях. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.

В Институте изучения войны отмечают, что российские оккупационные войска перебрасывают подразделения на разные участки фронта в Украине. Вероятно, это делается для того, чтобы начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях. При этом эксперты отмечают, что общее весеннее наступление оккупантов приближается к кульминации.

Издание Politico писало, что весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов.

Как пишет издание, Киев пока не определился со стратегией, но у него есть два варианта. Первый – продвигаться на юг через Херсон в Крым, второй – двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост.

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