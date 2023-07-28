"Что-то непонятно?": в ОП размазали Путина по стенке за "переговорное нытье"

У Зеленского прокомментировали нытье диктатора РФ о том, что с ним "никто не хочет разговаривать", и назвали четыре условия для переговоров.

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В ОП размазали Путина по стенке за "переговорное нытье"/ коллаж: Главред, фото: скрин

В Офисе президента Украины прокомментировали заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Украина якобы отказывается говорить со страной-агрессором Россией.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал такое заявление главы Кремля "переговорным нытьем" и подчеркнул, что Украина согласится на переговоры, но только тогда, когда РФ выполнит четыре условия. Соответствующее заявление Подоляк опубликовал в Twitter.

"Традиционное "переговорное нытье" россиян продемонстрировано снова: "С нами отказываются разговаривать!" Да, отказываются. Потому что это бессмысленно", – подчеркнул Подоляк.

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Он напомнил, что это именно РФ развязала против Украины полномасштабную войну, которую наше государство не провоцировало.

"Потому что именно Рф подрывает международное право и глобальный порядок безопасности, организовала масштабную, кровавую неспровоцированную войну, демонстративно терроризирует крылатыми ракетами гражданское население другой страны, убивая тысячи людей. О чем и с кем тут говорить?", – отметил советник главы ОП.

Подоляк добавил, что если Москва хочет переговоров, то понятно, какие четыре шага она должна выполнить:

Уйти из Украины.

Сменить политическую элиту.

Признать военные преступления.

Выдать авторов войны трибуналу.

"Разве что-то не понятно?", – добавил советник руководителя ОП.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин цинично пожаловался Африке на Украину и заклянчил переговоры. Он цинично заявил, что Москва, мол, "хочет вести переговоры с Киевом", тогда как Украина якобы "отказывается". Нападение агрессора Российской Федерации на Украину он "объяснил" якобы "угрозой со стороны коллективного Запада".

Возможны ли переговоры между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина имеет только одно условие для начала мирных переговоров с Россией. Как сказал гарант, Киев будет готов к переговорам с Москвой после того, как ВСУ выйдут на свои границы по состоянию на 1991 год.

Также ранее советник главы ОП Михаил Подоляк назвал России жесткое условие Украины. Он подчеркнул, что Украина не будет вести со страной-оккупантом Россией никаких переговоров, пока Москва не отдаст захваченный Крым. Выход российских войск с оккупированного полуострова является условием Киева для проведения диалога.

В то же время Подоляк отмечал, что Путин слаб, лжет и не контролирует ситуацию. Сегодня страна-оккупант Россия является абсолютно недоговорным субъектом мировой политической арены, ведь Москва продолжает террористические обстрелы и не придерживается каких-либо достигнутых договоренностей.

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