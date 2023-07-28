УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Что-то непонятно?": в ОП размазали Путина по стенке за "переговорное нытье"

Алёна Воронина
28 июля 2023, 18:32 обновлено 28 июля, 18:36
67
У Зеленского прокомментировали нытье диктатора РФ о том, что с ним "никто не хочет разговаривать", и назвали четыре условия для переговоров.
Владимир Путин, Михаил Подоляк
В ОП размазали Путина по стенке за "переговорное нытье"/ коллаж: Главред, фото: скрин

В Офисе президента Украины прокомментировали заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Украина якобы отказывается говорить со страной-агрессором Россией.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал такое заявление главы Кремля "переговорным нытьем" и подчеркнул, что Украина согласится на переговоры, но только тогда, когда РФ выполнит четыре условия. Соответствующее заявление Подоляк опубликовал в Twitter.

"Традиционное "переговорное нытье" россиян продемонстрировано снова: "С нами отказываются разговаривать!" Да, отказываются. Потому что это бессмысленно", – подчеркнул Подоляк.

видео дня

Он напомнил, что это именно РФ развязала против Украины полномасштабную войну, которую наше государство не провоцировало.

"Потому что именно Рф подрывает международное право и глобальный порядок безопасности, организовала масштабную, кровавую неспровоцированную войну, демонстративно терроризирует крылатыми ракетами гражданское население другой страны, убивая тысячи людей. О чем и с кем тут говорить?", – отметил советник главы ОП.

Подоляк добавил, что если Москва хочет переговоров, то понятно, какие четыре шага она должна выполнить:

  • Уйти из Украины.
  • Сменить политическую элиту.
  • Признать военные преступления.
  • Выдать авторов войны трибуналу.

"Разве что-то не понятно?", – добавил советник руководителя ОП.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин цинично пожаловался Африке на Украину и заклянчил переговоры. Он цинично заявил, что Москва, мол, "хочет вести переговоры с Киевом", тогда как Украина якобы "отказывается". Нападение агрессора Российской Федерации на Украину он "объяснил" якобы "угрозой со стороны коллективного Запада".

Возможны ли переговоры между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина имеет только одно условие для начала мирных переговоров с Россией. Как сказал гарант, Киев будет готов к переговорам с Москвой после того, как ВСУ выйдут на свои границы по состоянию на 1991 год.

Также ранее советник главы ОП Михаил Подоляк назвал России жесткое условие Украины. Он подчеркнул, что Украина не будет вести со страной-оккупантом Россией никаких переговоров, пока Москва не отдаст захваченный Крым. Выход российских войск с оккупированного полуострова является условием Киева для проведения диалога.

В то же время Подоляк отмечал, что Путин слаб, лжет и не контролирует ситуацию. Сегодня страна-оккупант Россия является абсолютно недоговорным субъектом мировой политической арены, ведь Москва продолжает террористические обстрелы и не придерживается каких-либо достигнутых договоренностей.

Читайте также:

война в Украине Владимир Путин вторжение России Михаил Подоляк мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

"Что-то непонятно?": в ОП размазали Путина по стенке за "переговорное нытье"

"Что-то непонятно?": в ОП размазали Путина по стенке за "переговорное нытье"

18:32 Украина
"Через год-два Россия попросит пощады": журналист назвал 3 слабых места армии РФ

"Через год-два Россия попросит пощады": журналист назвал 3 слабых места армии РФ

17:42 Украина
Мощная "бавовна" в Таганроге: в домах повылетали окна, есть пострадавшие

Мощная "бавовна" в Таганроге: в домах повылетали окна, есть пострадавшие

16:59 Мир
Все главные новости

Последние новости

18:42

Суд избрал меру пресечения отдыхавшему на Мальдивах экс-нардепу Аристову

18:32

"Что-то непонятно?": в ОП размазали Путина по стенке за "переговорное нытье"

17:55

"Об одном умоляю": Даша Квиткова рассказала о браке с экс-"холостяком" Добрыниным

17:42

"Через год-два Россия попросит пощады": журналист назвал 3 слабых места армии РФВидео

17:36

Любовный гороскоп на август: Овну – недопонимания, Ракам – отдых вместе

Переговоры о выводе войск РФ из Крыма начнутся, когда ВСУ подойдут к перешейку – КиселёвПереговоры о выводе войск РФ из Крыма начнутся, когда ВСУ подойдут к перешейку – Киселёв
17:11

Карась спрогнозировал, смогут ли "пригожинцы" из Беларуси угрожать Польше и Литве

16:59

Мощная "бавовна" в Таганроге: в домах повылетали окна, есть пострадавшие

16:57

Какие продукты не нужно мыть: вы всегда мыли их бессмысленно

16:44

Оптическая иллюзия для тех, кто не боится трудностей: нужно найти орла на картинке

Реклама
16:32

Экс-жена Путина наслаждается особняками в Европе с мужем моложе нее на 20 лет - СМИ

16:14

Неприятности не за горами: 3 знака зодиака, которым не повезет в августе

16:03

Сальма Хайек не постеснялась показать место старения на теле

16:02

Путин цинично пожаловался Африке на Украину и заклянчил переговоры

15:56

ВСУ разбили бригаду врага и продвинулись на Бахмутском направлении

15:43

Град и шквалы накроют часть Украины: где погода принесет "сюрпризы"

15:40

Решение могут отсрочить на 100 лет: Киселев о тревожном прогнозе завершения войныВидео

15:39

Женщина решила приготовить обед в посудомойке: что из этого получилось

15:32

Украинский ведущий рассказал, как его хотели казнить в Иране

15:24

6600 грн помощи начали выдавать еще в трех регионах Украины: как получить

14:55

РФ угрожает суднам у портов Украины: у Зеленского призвали жестко разобратьсяВидео

Реклама
14:54

Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник Nissan

14:52

Проект "Другая Украина": Медведчук зарегистрировал в РФ антиукраинскую "ОО"

14:43

Украина может потерять 50% аграрного потенциала: Кущ объяснил, что будет с урожаем этого года

14:34

Каждый метр отвоевываем потом и кровью: Залужный мощно высказался о наступлении

14:30

Зенитки Gepard, дроны и десятки тысяч боеприпасов: пакет помощи от Германии для Украины

14:27

Могут поражать Кинжал и Оникс: Подоляк сказал, сколько Украине надо ЗРК Patriot

14:24

Никогда не бросят и помогут развиваться: 3 знака зодиака лучших друзей

14:17

"После этой фотки выгонят из дома": Потап показал домашнюю идиллию

14:01

"Дяди в студии обсуждают, что я не на фронте": Jerry Heil обиделась на легендарного продюсера

13:40

Кардашьян выгуляла сумку за полмиллиона долларов: как она выглядит

13:40

Врага выбивают мощным контрбатарейным огнем: ВСУ продвигаются под Бахмутом

13:25

ВСУ в Запорожской области подошли к критической линии "обороны" войск РФ – CNN

13:20

Как убрать укус комара: способ, который удивляет и помогает одновременно

12:54

Скидывались на похороны: в России в нищете умер 48-летний актер

12:44

"Война до последнего украинского солдата": Орбан цинично "подмахнул" Путину

12:20

Эрдоган может "выторговать"трехсторонний формат: эксперт спрогнозировал судьбу зерновой сделки

12:02

Гороскоп на завтра 29 июля 2023: Тельцам – испытание, Рыбам - веселье

12:02

Возле Запорожской АЭС были взрывы, их зафиксировала МАГАТЭ

11:53

Марш-бросок, "море" огня и дыма: в ВСУ показали, как освобождали СтаромайорскоеВидео

11:21

Победа должна быть такой, чтобы попытки РФ вернуться были лишь больной фантазией - Зеленский

Реклама
11:15

РосСМИ: Пугачевой стало плохо, она не встает с постели

11:10

Россия копит силы для атак инфраструктуры и прибрежной зоны Украины – ВСУ

10:57

ВСУ будут бить артой до ЮБК: Киселев раскрыл сценарий освобождения КрымаВидео

10:48

Где поставить долларовое дерево в квартире для привлечения богатства

10:45

Пятерняшки из Одессы: где они и как выглядят

10:25

Россия хочет поссорить Украину и Запад из-за зерна - Алексей КущЭксклюзив

10:12

"Шел второй год спецоперации": Москву атаковал БПЛА, в РФ посмеялись над Путиным

10:00

Экстраверт или интроверт: психологический тест расскажет о вашем типе личности

09:55

ВСУ масштабно наступают на Запорожье, оккупантам РФ светит "котел" – соцсетиВидео

09:06

У ВСУ - успехи на Донбассе: в Генштабе рассказали о продвижениях на фронте

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять