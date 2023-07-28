Проект "Другая Украина": Медведчук зарегистрировал в РФ антиукраинскую "ОО"

Новосозданную "общественную организацию" возглавили сам обвиняемый в госизмене экс-нардеп Украины и пропагандист Денис Жарких.

https://glavred.info/world/proekt-drugaya-ukraina-medvedchuk-zaregistriroval-v-rf-antiukrainskuyu-oo-10489069.html Ссылка скопирована

Медведчук зарегистрировал в РФ антиукраинскую "ОО"/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

В стране-агрессоре России официально зарегистрировали общественную организацию "Другая Украина", которая ранее была неформальным проектом обвиняемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука. Сам Медведчук стал председателем совета новосозданной ОО, а председателем исполкома – бывший украинский журналист Денис Жарких.

Об этом сообщают журналисты "Схем" (проект Радио Свобода), ссылаясь на данные реестра юридических лиц РФ. Согласно данным этого реестра, в июне 2023 года в России было создано общественное движение "Региональное общественное движение "За развитие гражданского общества "Другая Украина". Организация зарегистрирована по адресу Москва, Арбат, переулок Кемарницкий, 9.

При этом соответствующая организация не может участвовать в выборах в местные или в Государственную Думу РФ, ведь она зарегистрирована как общественная нерелигиозная организация, а не политическая партия.

видео дня

Денис Жарких – бывший украинский журналист. По меньшей мере с 2025 года, когда Виктор Медведчук еще не был нардепом, а возглавлял пророссийское движение "Украинский выбор", Жарких выступал политическим комментатором на площадках Медведчука. Позже в то время украинский журналист стал ведущим программы "По сути" на телеканале "112 Украина". Это произошло как раз после того, как этим каналом начало руководить ближайшее окружение Медведчука.

Как отмечают журналисты "Схем" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, в сентябре 2022 года Жарких пересек украинскую границу и попал на территорию Словакии. Пограничная служба не объяснила, как ему разрешили уехать, когда в стране действовало военное положение.

ОО "Другая Украина" проводит в стране-агрессоре РФ публичные антиукраинские мероприятия.

Журналисты "Схем" отмечают, что к этому созданному Медведчуком антиукраинскому движению приобщаются беглецы из Украины, в частности, депутаты местных советов от ОПЗЖ, обвиняемые в госизмене и сепаратизме политтехнологи, а также политические комментаторы с пророссийских телеканалов, которые уже закрыли.

Ранее в СБУ заявили, что Медведчук корректировал планы ФБС по созданию оккупационных режимов в Украине. Кум Путина своей рукой вносил коррективы в план ФСБ "Луч", в котором речь шла об агентурных проникновениях и создании оккупационных режимов на территории Украины. О таком сотрудничестве стало известно СБУ после задержания Медведчука, рассказал глава ведомства Василий Малюк.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее отмечал, что к бунту Пригожина может быть причастен кум Путина Медведчук. На заправках Медведчука бесплатно заправляли технику "вагнеровцев". Там же наемники Евгения Пригожина питались.

Читайте также: