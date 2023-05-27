Медведчук корректировал планы ФБС по созданию оккупационных режимов в Украине – СБУ

Кум Путина своей рукой вносил коррективы в план ФСБ "Луч", в котором речь шла об агентурных проникновениях и создании оккупационных режимов в Украине.

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Медведчук корректировал планы ФБС по созданию оккупационных режимов в Украине/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Предатель Украины и кум Путина Виктор Медведчук сотрудничал с российской ФСБ и корректировал работу спецслужб страны-агрессора РФ по действиям в Украине. О таком сотрудничестве стало известно Службе безопасности Украины после задержания Медведчука.

Детали того, как кум российского диктатора корректировал работу ФСБ, рассказал глава СБУ Василий Малюк в проекте "Год. За кадром. Спецслужбист". Он отметил, что Медведчук сотрудничал с резидентом "Профессором", который поддерживал связь с другими российскими агентами.

Малюк отметил, что Медведчук сотрудничал с 5-й службой ФСБ России. У этой службы был план, который назывался "Луч", и кум Путина собственной рукой вносил в него коррективы и подсказывал, как действовать в Украине.

"Это та служба (5-я служба ФСБ –ред.), которая работает по Украине. Она всё время этим занималась и это их прямые функциональные обязанности. И у них был даже такой план, он назывался "Луч" (и в материалах дела это есть), где Медведчук своей рукой вносил коррективы относительно того, как нужно работать и действовать в Украине. Речь идет об их глубоких агентурных проникновениях, о дальнейшем создании оккупационных режимов на территории Украины и так далее", – рассказал Малюк.

Расследуя дело Медведчука, украинским спецслужбам удалось обнаружить также много других источников. Среди них был резидент "Профессор", работавший на ФСБ вместе с кумом Путина.

Малюк отметил, что "Профессор" жил и работал в Одессе, и при этом находился на связи со многими агентами, которые были в разных областях Украины. Эти агенты собирали и передавали резиденту информацию, которую тот далее передавал Медведчуку и спецслужбам страны-агрессора России.

Смотрите видео с рассказом главы СБУ Василия Малюка о том, как Медведчук работал на ФСБ:

Медведчук в России

Украина 21 сентября освободила из российского плена 125 украинских военных, среди них 5 командиров "Азовстали". В Москву отправили обвиняемого в государственной измене кума Путина Виктора Медведчука, который успел дать показания следствию. За одного Медведчука Киев смог вернуть домой 200 украинцев.

Позже Медведчука вместе с его женой Марченко увидели в одном из кафе оккупированной агрессором Россией Ялты. Скорее всего, там у Медведчука осталась вилла.

Также позже Медведчук вернулся в публичную сферу и стал выступать на пропагандистском телевидении РФ. Медведчук рассказал, как его при попытке сбежать задержала территориальная оборона и передала Службе безопасности Украины.

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