"Надели мешок и поволокли": предатель Медведчук устроил плаксивое шоу на росТВ

В кабинет начальника департамента контрразведки СБУ Виктора Медведчука привезли в ночь с 12 на 13 апреля.

Виктор Медведчук / Скриншот

Лидер запрещенной в Украине пророссийской Оппозиционной платформы – За жизнь кум Владимира Путина Виктор Медведчук, рассказал подробности его задержания в начале апреля 2022 года.

Как рассказал он в эфире пропагандистов РФ, в кабинет начальника департамента контрразведки СБУ его привезли в ночь с 12 на 13 апреля.

"Меня привезли в каком-то колпаке, я не знал... я находился в мешке, я был в нем сперва несколько часов на цементном полу, потом меня завели в этот кабинет", — заскулил предатель Украины.

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По его словам, когда мешок с него сняли, перед ним стоял тогдашний глава СБУ Иван Баканов.

"Меня задержала не СБУ, а тероборона, задержала случайно... Надели наручники, надели мешок и поволокли в другую машину... Это был тяжелый день в моей жизни", — добавил Медведчук.

/ Скриншот

Напомним, Украина и Россия 21 сентября провели обмен пленными. Киеву удалось освободить 215 украинских военных. Среди них 5 командиров с Азовстали. В Москву тогда отправили обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука - после длительных допросов и показаний. За одного Медведчука Украина смогла вернуть домой 200 человек.

В конце ноября Виктора Медведчука с женой Оксаной Марченко видели в одном из кафе на набережной Ялты. В Крыму у него, судя по всему, остается вилла на месте противотуберкулезного санатория на побережье. Под Киевом у Медведчука остался особняк с шубохранилищем и "золотой вагон" в стиле Пшонки.

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