Разгуливает по ресторанам с Марченко: Медведчук нашелся в Крыму

Медведчук, Кремль / Telegram-канал В. Зеленского, Reuters

В оккупированной Ялте в одном из кафе на набережной журналисты заметили бывшего народного депутата Верховной Рады, которого Россия "забрала" в ходе обмена пленными Виктора Медведчука с женой Оксаной Марченко.

До сегодняшнего дня никто не знал, где находится одиозный политик.

Ранее в Кремле заявляли, что не знают о местонахождении кума Путина.

При этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что обвиняемый в государственной измене пророссийский политик и олигарх Виктор Медведчук после обмена пленными оказался в Москве.

Согласно условиями обмена, он должен был оставаться в Анкаре. Однако к нему возникло множество вопросов со стороны ФСБ РФ – особенно о том, куда делись деньги.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что кум российского диктатора Путина Виктор Медведчук по результатам обмена пленными был отправлен в Турцию. Оттуда его отправили в Россию.

Обмен Медведчука и возвращение защитников Мариуполя в Украину

Украина Россия 21 сентября провели обмен пленными. Киеву удалось освободить 215 украинских военных. Среди них 5 командиров с Азовстали – Денис Прокопенко ("Редис"), Святослав Паламар ("Калина"), Сергей Волынский ("Волына"), Денис Шлег и Олег Хоменко. Обмен прошел в Черниговской области.

В Украину вернулись в том числе и более 100 бойцов Азова.

На территорию РФ отправились 55 человек.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Москву отправили обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука – кума главы России Владимира Путина. Только за одного Медведчука Украина смогла вернуть домой 200 человек.

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