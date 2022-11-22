Разгуливает по ресторанам с Марченко: Медведчук нашелся в Крыму

Виктор Медведчук нашелся в Ялте со своей женой Оксаной Марченко.
В оккупированной Ялте в одном из кафе на набережной журналисты заметили бывшего народного депутата Верховной Рады, которого Россия "забрала" в ходе обмена пленными Виктора Медведчука с женой Оксаной Марченко.
До сегодняшнего дня никто не знал, где находится одиозный политик.
Ранее в Кремле заявляли, что не знают о местонахождении кума Путина.
При этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что обвиняемый в государственной измене пророссийский политик и олигарх Виктор Медведчук после обмена пленными оказался в Москве.
Согласно условиями обмена, он должен был оставаться в Анкаре. Однако к нему возникло множество вопросов со стороны ФСБ РФ – особенно о том, куда делись деньги.
Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что кум российского диктатора Путина Виктор Медведчук по результатам обмена пленными был отправлен в Турцию. Оттуда его отправили в Россию.
Обмен Медведчука и возвращение защитников Мариуполя в Украину
Украина Россия 21 сентября провели обмен пленными. Киеву удалось освободить 215 украинских военных. Среди них 5 командиров с Азовстали – Денис Прокопенко ("Редис"), Святослав Паламар ("Калина"), Сергей Волынский ("Волына"), Денис Шлег и Олег Хоменко. Обмен прошел в Черниговской области.
В Украину вернулись в том числе и более 100 бойцов Азова.
На территорию РФ отправились 55 человек.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Москву отправили обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука – кума главы России Владимира Путина. Только за одного Медведчука Украина смогла вернуть домой 200 человек.
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