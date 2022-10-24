"У Кремля к нему много вопросов": в ГУР рассказали, где находится кум Путина Медведчук

Виктор Медведчук находится в Москве - ГУР / Коллаж Telegram-канал В. Зеленского, Reuters

Обвиняемый в государственной измене пророссийский политик и олигарх Виктор Медведчук после обмена пленными оказался в Москве. Согласно условиями обмена, он должен был оставаться в Анкаре. Однако к нему возникло множество вопросов со стороны ФСБ РФ – особенно о том, куда делись деньги. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В интервью Украинской правде он рассказал о том, что по итогам масштабного обмена пленными между Украиной и Россией кум Путина Медведчук оказался в Москве.

По словам Буданова, в рамках договоренностей его местонахождением была определена Анкара. Но к Медведчуку возникли вопросы со стороны Федеральной службы безопасности РФ. В то же время Киеву все равно, что Медведчук расскажет российским следователям.

Глава ГУР уточнил, что Медведчука в столице страны-агрессора встречали без почестей. В Кремле заинтересованы в ответах кума Путина на вопросы относительно того, куда делись деньги.

"В любом случае с красной дорожкой его не встречали. К нему у Кремля много именно практических вопросов, не политических. Например, "где деньги?" (улыбается). Поэтому если вы думаете, что у меня как-то болит голова о том, что у него там спросят, – то мне безразлично абсолютно", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Возвращение защитников Мариуполя в Украину

Украина Россия 21 сентября провели обмен пленными. Киеву удалось освободить 215 украинских военных. Среди них 5 командиров с Азовстали – Денис Прокопенко ("Редис"), Святослав Паламар ("Калина"), Сергей Волынский ("Волына"), Денис Шлег и Олег Хоменко. Обмен прошел в Черниговской области.

В Украину вернулись в том числе и более 100 бойцов Азова.

На территорию РФ отправились 55 человек.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Москву отправили обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука – кума главы России Владимира Путина. Только за одного Медведчука Украина смогла вернуть домой 200 человек.

Смотрите видео ТСН - депутат Батенко рассказал, почему Медведчука не лишили статуса нардепа

Другие новости: