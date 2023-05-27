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Путин снова "тянет" Украину на переговоры: аналитики объяснили его план

Алёна Воронина
27 мая 2023, 08:45 обновлено 27 мая, 08:55
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Диктатор РФ пытается усилить свои ложные заявления о якобы готовности к переговорам с Украиной.
Украинские военные, Владимир Путин
Путин снова заговорил о переговорах с Украиной/ коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин возобновил свою информационную кампанию, целью которой является заставить Киев к переговорам на выгодных для страны-агрессора РФ условиях.

В частности, глава Кремля начал говорить о "желании проведения переговоров с Киевом" на международной арене, отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, в Москве 26 мая заявили, что Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Во время этого разговора российский диктатор, мол, "выразил открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке". При этом глава Кремля вновь повторил часто используемые пропагандистские тезисы о том, что переговоры между Киевом и Москвой якобы "блокируют Украина и западные спонсоры Киева".

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Аналитики ISW подчеркнули, что Путин, очевидно, пытается усилить свои ложные заявления о готовности к переговорам с Украиной. Отмечается, что это было особенно заметно на фоне визита в Москву спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя для обсуждения мирного урегулирования войны путем переговоров.

"В то же время заявления Путина не свидетельствуют о том, что РФ заинтересована в переговорах. Кремль не создал никаких серьезных оснований для них и не отказался от своих максималистских целей в Украине – принудить правительство к капитуляции", ‒ считают аналитики.

Возможны ли переговоры Украины с Россией

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить с главой Кремля Владимиром Путиным сегодня нельзя. Зеленский напомнил, что Путин соврал всему миру о том, что он не будет развязывать войну против Украины. Путин – террорист, который не держит слова и пытается найти "оправдание" грубым военным действиям российских оккупантов.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Украина в будущем готова вести переговоры со страной-оккупантом Россией исключительно с позиции своих государственных интересов. Киев готов обсуждать репарации, контрибуции от россиян, а также решения международных судов и Акт капитуляции со стороны Москвы.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не согласится на мирные переговоры со страной-агрессором Россией на невыгодных для Украины условиях. В мире понимают, что Украинское государство достойно уважения и поддержки. Лично Зеленский использует свою харизму, которая помогает формировать поддержку Украины в мире.

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