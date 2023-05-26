Оккупанты в Бахмуте под плотным артиллерийским огнем, у них бешенные потери - ВСУ

Пригожин пытается как можно быстрее вывести своих боевиков из Бахмута, чтобы остаться "победителем".

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ВСУ накрывают оккупантов в Бахмуте артиллерийским огнем / Коллаж: Главред, фото: Украинская добровольческая армия, armyinform

Украинские военные "засыпают" российских оккупантов артиллерийским огнем в Бахмуте. В последнее время количество артиллерии на этом направлении значительно увеличилось. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

Он отметил, что бойцы ВСУ ежедневно уничтожают артиллерию оккупантов, командные пункты, боекомплекты и бронированную технику.

"У них (оккупантов - Главред) очень значительные потери из-за этого и у них артиллерийская составляющая на этом направлении значительно уменьшилась. И можно сказать, что сейчас огневое поражение от нашей артиллерии по самому Бахмуту преобладает уже российское. То есть, у нас получается больше такой количественный и массированный огонь", - сказал Калашников.

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Украинским военным удается наблюдать за движениями оккупантов и "вагнеровцев" через прицелы пушек. Калашников отметил, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин спешит вывести своих боевиков, потому что понимает, что совсем скоро украинские защитники отвоюют город.

"Он давно уже хочет уйти из Бахмута, уйти "победителем". Чтобы после того, как мы возьмем Бахмут вновь, он уже был ни при чем, лавры победителя остались у него, а поражение он отдаст непосредственно российским войскам", - говорил Калашников.

По данным Калашникова, в Бахмуте осталось около 4 тысяч "вагнеровцев". Однако все они не смогут выйти из города.

"Предположительно, часть он (Пригожин - Главред) сможет вывести. Но такое большое количество, как четыре тысячи, российская армия не сможет заменить своими. У них и так идет очень большая нехватка в живой силе, поэтому полностью вряд ли ему дадут забрать весь его личный состав", - пояснил Калашников.

Ситуация в Бахмуте

25 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что начался вывод его наемников из Бахмута Донецкой области. По его словам, до 1 июня подразделения выйдут из города в тыловые районы.

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Потом он внезапно заговорил о выводе "вагнеровцев" из города.

По его словам, после выхода "вагнеровцев" из Бахмута их позиции займут российские солдаты, подчиненные Министерству обороны страны-агрессора.

Тем временем президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что несмотря на заявления главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о выходе его боевиков из Бахмута 25 мая, "вагнеровцам" не дадут выйти из города.

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