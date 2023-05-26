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Залужный "не может ходить", но стоя записал новое видео: пропаганда провалилась

Ангелина Подвысоцкая
26 мая 2023, 18:36 обновлено 26 мая, 18:50
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Главнокомандующий ВСУ лично развеял все мифы о своем "ранении", которые в последнее время распространяли российские пропагандисты.
Валерий Залужный
Валерий Залужный записал новое видео / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот из видео

Российские пропагандисты в последнее время распространяли фейки о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы был "тяжело ранен" и из-за этого "пропал" из вида. Однако в Сети появилось видео с Залужным, но пропагандисты решили придраться к тому, что Залужный сидит, а не стоит, говоря о его "ранении".

Сегодня, 26 мая, было опубликовано новое видео с главнокомандующим, которое уже развеяло все мифы пропагандистов. Валерий Залужный записал видео стоя, что указывает на отсутствие у него ранения. Видео, опубликованное офицером ВСУ и блогером Анатолием Штефаном ("Штирлиц"), уже разлетелось в Сети.

"Правая рука не работает, сидит, так как ранение в нижнюю часть, и стоять, ходить не может, под одеждой одет корсет, видео смонтированное с двух частей, состояние очень болезненное" - все ваши ходы, мы еще вчера легко просчитали вперед, а дальше просто играем в одни ворота, информационными снарядами, в ворота врага", - написал Анатолий Штефан в ответ российским пропагандистам.

видео дня

Сам же Валерий Залужный поблагодарил всех и заговорил о победе.

"Спасибо всем, вместе мы победим. Героям слава!" - сказал Залужный.

Смотрите новое видео с Валерием Залужным:

Валерий Залужный
Валерий Залужный записал новое видео / фото: скриншот

Исчезновение Залужного

Ранее российские пропагандисты распространяли фейки о том, что Валерий Залужный якобы был "тяжело ранен" в результате вражеских обстрелов. По их легендах это якобы произошло во время ракетного удара по командному пункту вблизи Херсона. Тогда пропагандисты заявляли, что у Залужного "травма головы и осколочные ранения".

В то же время Центр стратегических коммуникаций опроверг подобные заявление и добавил, что 20 мая Залужный онлайн участвовал в открытии международной конференции по случаю Дня науки в Национальном университете Одесской юридической академии.

Заместитель министра обороны Маляр сообщила, что вбросы россиян об "исчезновении" Залужного – это попытка деморализовать защитников в Бахмуте. Фейки опроверг и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что утром 24 мая Залужный выступил с докладом на Ставке Владимира Зеленского.

Недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупанты "отрабатывают" маршруты передвижения Залужного с целью попытки его устранения. Также Маляр отметила, что враг очень заинтересован в уничтожении украинского военно-политического руководства, поэтому вопрос его безопасности имеет стратегическое значение.

Другие новости:

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