"Страшная тайна": стало известно, куда на самом деле "пропал" Залужный

В Сети появилось видео с Валерием Залужным, записанное у него в кабинете.

https://glavred.info/ukraine/strashnaya-tayna-stalo-izvestno-kuda-na-samom-dele-propal-zaluzhnyy-10473079.html Ссылка скопирована

Стало известно, куда пропал Валерий Залужный / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Российские пропагандисты распространяли информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы был "ранен" и "умер". Несколько дней в Сети "гуляли" эти фейки, а новые видео с Залужным не появлялись. Теперь официально стало известно, куда пропал главнокомандующий. Видео, опубликованное офицером ВСУ и блогером Анатолием Штефаном ("Штирлиц"), уже разлетелось в Сети.

"Штирлиц" опубликовал короткое видео, записанное в кабинете Залужного. На видео говорится, что сейчас раскроется "страшная тайна" и станет известно, что же на самом деле произошло с Главнокомандующим.

После этого в кадре оказался сам Валерий Залужный, который сидел в своем кресле за рабочем столом и улыбался всем украинцам.

видео дня

"Искренне спасибо всем украинцам. Вместе мы обязательно победим и не только сегодня - всегда", – сказал главком.

Смотрите видео о том, куда делся Валерий Залужный:

Таким образом, Залужный лично развеял все фейки российских пропагандистов о том, что он якобы уже "не в состоянии выполнять свои обязанности". Главнокомандующий остается в строю и продолжает руководить армией Украины.

Исчезновение Залужного

Ранее российские пропагандисты распространяли фейки о том, что Валерий Залужный якобы был "тяжело ранен" в результате вражеских обстрелов. По их легендах это якобы произошло во время ракетного удара по командному пункту вблизи Херсона. Тогда пропагандисты заявляли, что у Залужного "травма головы и осколочные ранения".

В то же время Центр стратегических коммуникаций опроверг подобные заявление и добавил, что 20 мая Залужный онлайн участвовал в открытии международной конференции по случаю Дня науки в Национальном университете Одесской юридической академии.

Заместитель министра обороны Маляр сообщила, что вбросы россиян об "исчезновении" Залужного – это попытка деморализовать защитников в Бахмуте. Фейки опроверг и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что утром 24 мая Залужный выступил с докладом на Ставке Владимира Зеленского.

Недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупанты "отрабатывают" маршруты передвижения Залужного с целью попытки его устранения. Также Маляр отметила, что враг очень заинтересован в уничтожении украинского военно-политического руководства, поэтому вопрос его безопасности имеет стратегическое значение.

Другие новости: