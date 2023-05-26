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"Жестко прилетело": в Мариуполе прогремели два мощных взрыва

Ангелина Подвысоцкая
26 мая 2023, 21:46 обновлено 26 мая, 21:51
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После взрывов в районе оккупированной Азовстали в небо поднялся огромный столб дыма.
взрыв в Мариуполе
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: t.me/mariupolnow

В оккупированном Мариуполе прогремели мощные взрывы. На Азовстали, которую захватили российские оккупанты, видно столб густого дыма. Видео и фото уже появились в Сети.

Стоит отметить, что эту информацию подтвердил советник мера Мариуполя Петр Андрющенко.

"Два мощных взрыва в районе Азовстали. Поднимается дым. Жестко прилетело. К тому же над Никольским зафиксирована неудачная работа ПВО. Хороший вечер", - написал Андрющенко.

видео дня

Местные сразу же начали публиковать видео и фото со столбом дыма, который было видно с разных частей города.

Смотрите видео со взрывом в оккупированном Мариуполе:

взрыв в Мариуполе
В оккупированном Мариуполе произошли мощные взрывы / фото: скриншот

Российские пропагандисты не смогли отрицать взрывы и во всем обвинили Украину. "Власти ДНР" утверждают, что удар якобы был нанесен двумя дальнобойными ракетами. В то же время они решили умолчать информацию о месте "прилета" и о последствиях.

"Бавовна" в оккупированном Мариуполе

В Мариуполе прогремели два мощных взрыва. Первый взрыв был такой силы, что стекло ходило ходуном. После этого в городе начали раздаваться сигналы воздушной тревоги. Второй взрыв был слышен со стороны Азовстали.

В Мариуполе и Токмаке прогремели мощные взрывы. Город был атакован "дальнобойными ракетами", сообщают пропагандисты РФ. Отмечается, что якобы удар был нанесен ВСУ "с северо-запада".

Одним махом ликвидировано полсотни оккупантов под Мариуполем. На место взрывов было отправлено более 20 скорых из оккупированного Мариуполя и района.

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