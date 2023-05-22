'Везде было слышно': в оккупированном Мариуполе прогремели мощные взрывы

Ночью 22 мая, когда страна-агрессор Россия обстреливала Украину, в оккупированном Мариуполе горожане также слышали взрывы.

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В Мариуполе прогремели мощные взрывы / коллаж Главред: фото: ua.depositphotos.com

Сегодня ночью, 22 мая, во временно оккупированном Мариуполе, что в Донецкой области прогремели мощные взрывы. В разных районах города в течение ночи было слышно по меньшей мере два взрыва.

При этом противовоздушная оборона оккупационной армии пыталась работать из жилых кварталов, об этом в своем Telegram сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По словам Андрющенко, ночью в оккупированном россиянами Мариуполе прогремело по меньшей мере два взрыва. Также он добавил, что в очередной раз российская ПВО работала, скрываясь за мирными жителями захваченного города.

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Местные жители начали обсуждать взрывы около 03.30 ночи. В Telegram-каналах жители временно оккупированного города заявили, что слышали взрывы в разных районах.

В Мариуполе слышны взрывы / скриншот: t.me/andriyshTime

Хлопок в Мариуполе / скриншот: t.me/andriyshTime

В оккупированном Мариуполе взрывы / скриншот: t.me/andriyshTime

Сейчас оккупационная "администрация" Мариуполя никак не прокомментировала ночные взрывы. Также Оккупанты не сообщают, где именно был прилет в захваченном ими городе.

"Хлопок" в оккупированном Мариуполе

В Мариуполе прогремели два мощных взрыва. Первый взрыв был такой силы, что стекло ходило ходуном. После этого в городе начали раздаваться сигналы воздушной тревоги. Второй взрыв был слышен со стороны Азовстали.

В Мариуполе и Токмаке прогремели мощные взрывы. Город был атакован "дальнобойными ракетами", сообщают пропагандисты РФ. Отмечается, что якобы удар был нанесен ВСУ "с северо-запада".

Одним махом ликвидировано полсотни оккупантов под Мариуполем. На место взрывов было отправлено более 20 скорых из оккупированного Мариуполя и района.

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