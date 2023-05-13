Одним махом ликвидированы полсотни оккупантов: под Мариуполем прогремели сильные взрывы

На место взрывов было отправлено более 20 скорых из оккупированного Мариуполя и района.

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Под Мариуполем произошел мощная "бавовна" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

В субботу, 13 мая, под Мариуполем раздались мощные взрывы. Вооруженные силы Украины мощно "насыпали" оккупантам, в результате чего было ликвидировано около 50 российских захватчиков. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

"Бавовна" в Мариупольском районе. 9 прилетов по оккупантам! Взрывы произошли вблизи Мариуполя – в Никольской территориальной общине, возле с. Республика", - говорится в сообщении.

По данным горсовета, после взрывов туда было отправлено более 20 скорых из оккупированного Мариуполя и района.

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"Вероятно, большое количество пострадавших, предварительно, около 50 убитых оккупантов", - добавили в горсовете.

Напомним, недавно Вооруженные силы Украины устроили российским захватчикам мощную "бавовну" во временно оккупированной Клещиевке неподалеку от Бахмута. В результате удара по командному пункту захватчиков были ликвидированы 3 полковника и около 20 солдат и офицеров. Как отметил офицер Анатолий Штефан, без командиров осталась 4-я отдельная мотострелковая бригада – вооруженное формирование 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ на Донбассе.

Также сообщалось, что в пятницу, 12 мая во временно оккупированном страной-агрессором Россией Луганске прогремел взрыв большой силы. После взрывов над Луганском поднялись густые клубы черного дыма. По данным оккупационных "властей" "ЛНР", прилет по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак", расположенного на территории бывшего завода №100. По другим данным, прилет мог быть по нефтехранилищу, с чем связан густой столб черного дыма на месте взрывов.

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