Контрнаступление ВСУ имеет шансы на успех, но может стоить Украине больших потерь - президент Чехии

Чешский лидер подчеркнул, что российские захватчики имеют большие проблемы с логистикой и моральным духом своих военнослужащих.

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Петр Павел заявил, что контрнаступление ВСУ имеет шансы на успех / Коллаж: Главред, фото: Украинская добровольческая армия, president.gov.ua

Президент Чехии Петр Павел убежден, что Вооруженные силы Украины имеют высокие шансы на значительный успех во время предстоящего контрнаступления. В то же время чешский лидер предостерег, что операция по освобождению временно оккупированных украинских территорий может стоить Украине больших потерь.

"Безусловно, есть большая надежда, что украинское контрнаступление будет успешным, потому что Украина мотивирована, хорошо подготовлена, ее войска опытные и, конечно, не поддаются таким недостаткам, как российская армия", - сказал Павел в интервью Reuters.

Чешский лидер подчеркнул, что российские захватчики имеют большие проблемы с логистикой и моральным духом своих военнослужащих, однако призвал не ожидать "провала обороны".

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"РФ имела время подготовить сравнительно качественную и глубокую оборону на нескольких линиях, которая, в случае эффективного использования, будет стоить Украине больших потерь", - сказал Павел.

В то же время он отметил, что пока невозможно предсказать, какую территорию ВСУ могут отвоевать, поскольку возможны различные сценарии развития событий.

"Не всегда все идет так, как хотелось бы, но я думаю, что шансы на значительный успех Украины действительно высоки", - подытожил президент Чехии.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли заявил, что благодаря помощи западных стран Силы обороны Украины готовы и к наступательным действиям, и к обороне.

"Они (ВСУ, - ред.) могут как вести наступление, так и держать оборону. Им предстоит проделать значительную работу по планированию, координации и тому подобное, если они будут проводить наступательную операцию, но к наступлению и обороне они готовы", - сказал Милли.

Как пишет Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, Киев скрывает от союзников детали контрнаступления Вооруженных сил Украины, чтобы предотвратить утечку секретной информации, которая может повредить наступательной операции. При этом Киев держит в секрете эти данные и от украинских политиков.

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что развязанная страной-агрессором Россией война против Украины может завершиться уже к зиме. Секретарь СНБО обратил внимание на то, что план Украины заключается в освобождении всех захваченных территорий от российских оккупантов, которые напали на нас.

Смотрите видео о том, как в интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться с Бахмута, а Пригожин хочет сбежать из города до его начала:

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