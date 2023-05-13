"Стекло ходуном. Сирены завыли": в Мариуполе прогремели два мощных взрыва

Первый был такой силы, что стекло ходило ходуном. После этого начали раздаваться сигналы воздушной тревоги. Второй взрыв был слышен со стороны Азовстали.

https://glavred.info/ukraine/steklo-hodunom-sireny-zavyli-v-mariupole-progremeli-dva-moshchnyh-vzryva-10469965.html Ссылка скопирована

В Мариуполе прогремели два мощных взрыва/ коллаж: Главред, фото: Telegram @mariupolrada, УНИАН

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области утром в субботу, 13 мая, прогремел мощный взрыв.

В городе после этого раздались сирены, оповещающие о воздушной тревоге. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Мариуполь. Сопротивление".

"08:49 очень громкий взрыв. Стекло ходуном. Сирены взвыли. Не самолет и не из Азовстали", – говорится в сообщении.

видео дня

После этого в 09:38 в паблике сообщили об уже втором сильном взрыве в городе, на этот раз уточнив, что звуки были слышны со стороны завода "Азовсталь".

"Уже второй мощный взрыв, немного толчки похожи на землетрясение, слышно очень громко, со стороны Азовстали", – отмечается в сообщении.

Подробности о взрывах пока неизвестны.

Между тем советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что российские оккупанты усиливают силы ПВО во временно оккупированном Мариуполе.

"Оккупанты усилили присутствие систем ПВО в городе. Вчера (12 мая –ред.) замечена новая система ЗРК ТОР-2. Впервые. Это дополнение к С-300, Буков и Панциря. Судя по всему, операция "Паники нет" продолжается...", – написал Андрющенко в Telegram.

Взрывы на оккупированных территориях

Напомним, в ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте в Крыму. Резервуар с топливом якобы атаковали украинские беспилотники, сказали тогда оккупанты.

В ночь на 7 мая во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Как писали местные Telegram-каналы, взрывы звучали возле Казачьей бухты, которая расположена в 15 километрах от центра Севастополя, а также в других городах.

Взрыв большой силы прогремел в пятницу, 12 мая во временно оккупированном Россией Луганске. Местные жители сообщали, якобы перед взрывами был слышен шум, напоминающий по звуку ракету. Кроме того, после взрывов над Луганском поднялись густые клубы черного дыма. По данным оккупационных "властей" так называемой "ЛНР", прилет по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак", расположенного на территории бывшего завода №100.

Вас также может заинтересовать: