УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина отпразднует победу, а в РФ начнется "гойда": Сотник спрогнозировал сроки

Алексей Тесля
13 мая 2023, 09:51 обновлено 13 мая, 09:58
116
Александр Сотник не исключил, что Украина вскоре сможет отпраздновать свою победу в войне.
Сотник, ВСУ
Александр Сотник спрогнозировал исход войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот Главред, 10-я ОГШб

После вероятной потери ранее захваченных территорий в Запорожской и Херсонской областях в РФ усилятся брожения внутри властных элит, заявил известный журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Скажут, что взяли и не удержали, что очень плохо, но надо как-то всё завершать. Эти настроения усилятся. А для среднестатистического совкопитека всё будет проще – "Забирайте, не очень-то нам и надо", — спрогнозировал он в интервью Главреду новый "жест доброй воли" РФ.

Вместе с тем собеседник не исключил, что Украина сможет отпраздновать свою победу уже осенью 2023 года.

видео дня

"Уверен, что никакой Путин 9 мая 2024 года на трибуне на Красной площади стоять не будет. Где он будет валяться, не знаю, но стоять там он точно не будет. Никакого парада 9 мая не будет на Красной площади через год, потому что не будет такого праздника. Монстр будет заниматься своими собственными проблемами, которых у него будет выше крыше. И это будут проблемы далеко не мирного характера, потому что "гойда" вернётся с полной силой", — добавил Сотник.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говорил, что война в Украине может продлиться до лета 2023 года. Причем, по его словам, война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина.

Больше новостей:

Александр Сотник война России и Украины
Реклама

Главное за день

На Хмельнитчине "прилет" по критической инфраструктуре: есть раненые, повреждено много домов

На Хмельнитчине "прилет" по критической инфраструктуре: есть раненые, повреждено много домов

09:32 Украина
ВСУ перешли в контратаку в Бахмуте: наемники ЧВК Вагнера под угрозой окружения – ISW

ВСУ перешли в контратаку в Бахмуте: наемники ЧВК Вагнера под угрозой окружения – ISW

08:48 Украина
Лукашенко готовит для себя план Б

Лукашенко готовит для себя план Б

08:25 Мнения
Все главные новости

Последние новости

10:06

"Стекло ходуном. Сирены завыли": в Мариуполе прогремели два мощных взрыва

09:51

Украина отпразднует победу, а в РФ начнется "гойда": Сотник спрогнозировал срокиВидео

09:32

На Хмельнитчине "прилет" по критической инфраструктуре: есть раненые, повреждено много домов

08:48

ВСУ перешли в контратаку в Бахмуте: наемники ЧВК Вагнера под угрозой окружения – ISW

08:42

"Это сильный враг": Залужный сказал, какого российского военачальника уважает

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:32

Загадка, с которой справятся лишь единицы: нужно за 30 секунд найти двух животных на рисунке

08:30

Процент зашкаливает: в день финала Евровидения-2023 букмекеры резко изменили ставки на победителяВидео

08:25

Лукашенко готовит для себя план Бмнение

07:56

Освобождение всей территории, но этого мало: Залужный назвал цель Украины в войне с РФ

Реклама
07:14

РФ атаковала Украину дронами: в ряде регионов гремели взрывы, есть прилеты и раненые

06:20

Россиянам надо спасаться, пока есть возможностьмнение

05:30

Армия Украины в Белгороде или Ростове: Сотник оценил сценарий, которым пугает ПригожинВидео

05:00

Как избавиться от запаха пота, если нет дезодоранта: 3 проверенных способа

04:30

Почему нельзя рыхлить землю возле огурцов: большинство не догадываются о фатальной ошибке

04:00

Вы видите кошку или мышь?: удивительная оптическая иллюзия расскажет о ваших доминирующих чертах

03:23

"Под землей это дворец, на поверхности - цитадель": Соловей рассказал об африканском бункере Путина

02:50

Публицист оценил версию с двойником Путина на параде в Москве на 9 маяВидео

02:20

"Вагнеровцы" попробуют сбежать из Бахмута: может вспыхнуть вооруженная схватка ЧВК с Росгвардией – КочетковВидео

01:50

Неистовая головоломка: только настоящие интеллектуалы могут понять, что не так с часами

01:44

В Кремле хотят завершить войну и боятся бумеранга - Сотник

Реклама
00:51

Почему 13 мая нельзя делать ремонт и стучать в доме: приметы и запретыВидео

00:45

Незаменимый помощник: 5 фантастических трюков с яблочным уксусом, которые удивят наповал

00:10

Терапия не приносит результатов: после парада в Москве состояние Путина резко ухудшилось - СоловейВидео

12 мая, пятница
23:24

Контрнаступление ВСУ имеет шансы на успех, но может стоить Украине больших потерь - президент ЧехииВидео

23:02

Формула мира Украины и возвращение к границам 1991 года: Подоляк назвал план на переговоры с КитаемВидео

22:10

"Теперь ты держишь небо над нами": под Бахмутом погиб чемпион Украины по гребному слаломуВидео

22:00

Украина не остановится, пока войска РФ не уйдут: Данилов анонсировал "сюрпризы" для врагаВидео

21:47

"Не живется вам без Пугачевой": помощница артистки ответила на выпад престарелой красной шапочкиВидео

21:21

"Раз – и нет таракана": Сотник спрогнозировал сценарий ликвидации Путина

21:01

В разведке ЕС рассказали, сколько защитников Украина потеряла за время войныВидео

20:55

У Лаврова разразились угрозами из-за передачи Украине дальнобойных ракеты Storm ShadowВидео

20:02

Взрывом снесло целое здание: над Луганском огромный столб дыма после мощной "бавовны"Видео

19:30

"Так меня еще никто не поздравлял": Украинскую телеведущую внесли в список террористов в России

19:20

Ракеты достанут до баз ЧФ: в Минобороны намекнули на цели дальнобойных Storm Shadow

19:20

Мы ведем три страшные войнымнение

19:16

ВСУ нужно давить на оккупантов России, они готовы к поражению и бегству из Украины – ЗеленскийВидео

18:52

Энергетика искусственных цветов: почему не стоит их дарить и держать дома

18:43

Зеленский заявил, что руководители РФ своей смертью не закончат: у Медведева неистовая истерикаВидео

18:24

Необычная оптическая иллюзия: лишь самые внимательные найдут спрятанное число

18:08

"Запускаем конфискацию": Зеленский ударил санкциями по российским совладельцам Запорожстали

Реклама
18:07

Как устранить засор в ванной за 1 минуту: простейший фокус, с которым справится каждый

17:54

В Крыму упал российский военный вертолет Ми-28: оба пилота погиблиВидео

17:49

ВСУ прорвали позиции РФ в Бахмуте: оккупантов "перемалывают" в ближних боях

17:47

Часть украинцев может выйти на пенсию в 50 лет: кто имеет правоВидео

17:40

Лукашенко "исчез": с начала мая президента почти не видели - СМИВидео

17:07

Как правильно стирать пиджак в машинке: 10 секретов, которые должен знать каждый

17:00

Ответ на самый загадочный вопрос: почему яйца взрываются в микроволновке

16:59

Де Ниро показал фанатам новую возлюбленную и новорожденную дочь от нее

16:58

ВСУ окружат войска России в Бахмуте: Пригожин в истерике спрогнозировал провал оккупантовВидео

16:56

Финал войны может ускориться, а потери ВСУ – существенно уменьшиться: Подоляк удивил подробностямиВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять