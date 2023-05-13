Украина отпразднует победу, а в РФ начнется "гойда": Сотник спрогнозировал сроки

Александр Сотник не исключил, что Украина вскоре сможет отпраздновать свою победу в войне.

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Александр Сотник спрогнозировал исход войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот Главред, 10-я ОГШб

После вероятной потери ранее захваченных территорий в Запорожской и Херсонской областях в РФ усилятся брожения внутри властных элит, заявил известный журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Скажут, что взяли и не удержали, что очень плохо, но надо как-то всё завершать. Эти настроения усилятся. А для среднестатистического совкопитека всё будет проще – "Забирайте, не очень-то нам и надо", — спрогнозировал он в интервью Главреду новый "жест доброй воли" РФ.

Вместе с тем собеседник не исключил, что Украина сможет отпраздновать свою победу уже осенью 2023 года.

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"Уверен, что никакой Путин 9 мая 2024 года на трибуне на Красной площади стоять не будет. Где он будет валяться, не знаю, но стоять там он точно не будет. Никакого парада 9 мая не будет на Красной площади через год, потому что не будет такого праздника. Монстр будет заниматься своими собственными проблемами, которых у него будет выше крыше. И это будут проблемы далеко не мирного характера, потому что "гойда" вернётся с полной силой", — добавил Сотник.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говорил, что война в Украине может продлиться до лета 2023 года. Причем, по его словам, война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина.

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