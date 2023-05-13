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На Хмельнитчине "прилет" по критической инфраструктуре: есть раненые, повреждено много домов

Алёна Воронина
13 мая 2023, 09:32 обновлено 13 мая, 09:35
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Взрывной волной были повреждены учебные и медицинские учреждения, админздания, промышленные объекты, многоэтажки и частные дома.
Удар дронами по Хмельницкой области
На Хмельнитчине "прилет" по критической инфраструктуре/ коллаж: Главред, фото: Telegram, скрин

Страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 13 мая, атаковала Украину дронами-камикадзе. В Хмельницкой области в результате этой атаки было попадание по критической инфраструктуре. Есть раненые, также повреждены многие заведения, многоэтажки и частные дома.

О последствиях атаки рассказали в Хмельницкой областной военной администрации. Там отметили, что объект, в который попали российские захватчики, расположен за пределами населенных пунктов.

"Сегодня во время воздушной тревоги враг атаковал Хмельницкую область. К сожалению, имеем прилет по критической инфраструктуре. Объект находится за пределами населенных пунктов. Сохраняем спокойствие. Соответствующие службы работают. Отдельные поезда сегодня будут следовать измененному графику. Подробности позже", – говорится в сообщении в Telegram-канале Хмельницкой ОВА.

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Заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в результате обстрелов есть пятеро травмированных жителей общины.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин рассказал, что в самом областном центре "прилетов" не было, однако было попадание в объект на территории одной из общин Хмельницкого района, после чего там вспыхнул пожар. В Хмельницком взрывная волна повредила ряд заведений и жилых домов.

"В результате взрывных волн в Хмельницком повреждены учебные заведения, медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома. Есть пострадавшие и раненые жители общины. Количество уточняется", – написал Симчишин.

Он добавил, что все службы работают над ликвидацией последствий атаки.

РФ атаковала Украину дронами 13 мая

Напомним, в ночь на субботу, 13 мая, российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В большинстве областей Украины объявлялась воздушная тревога. В результате атаки есть попадание по объектам жилой и промышленной инфраструктуры.

В Николаевской области в результате атаки три человека получили ранения. Одного из них забрала "скорая", а двум оказали помощь на месте. Возник пожар на предприятии, спасатели работают на месте происшествия. В результате удара РФ в одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах. Взрывы прогремели также во Львовской области.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 13 мая уничтожили 17 иранских дронов-камикадзе, один беспилотник-разведчик российских оккупантов, а также четыре ударных дрона "Ланцет".

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