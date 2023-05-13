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РФ атаковала Украину дронами: в ряде регионов гремели взрывы, есть прилеты и раненые

Алексей Тесля
13 мая 2023, 07:14 обновлено 13 мая, 07:21
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В результате взрывов есть пострадавшие, а также попадания по объектам инфраструктуры.
Дым, дроны-камикадзе Шахед
Оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе / pixabay.com, Telegram

В ночь на субботу, 13 мая, в большинстве областей Украины объявлялась воздушная тревога, российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе.

В результате есть попадания по объектам жилой и промышленной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Прилеты" на Николаевщине

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в результате обстрела три человека получили ранения. Одного из них забрала "скорая", а двум оказали помощь на месте.

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По его данным, возник пожар на предприятии, спасатели работают на месте происшествия. В результате удара РФ в одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах.

"Что касается пострадавших – выясняем. Медики работают на месте. Также есть повреждения в учебном заведении", — добавил он.

По информации Виталия Кима, в результате обстрела возник пожар на 1 этаже жилой пятиэтажки.

Судя по информации Виталия Кима, область подвергалась атакам дронами-камикадзе.

Взрывы в Киевской области

В ночь на субботу воздушная тревога объявлялась в Киевском регионе, при этом в области была слышна работа сил ПВО.

"Киевская область! Угроза атаки вражеских БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — сообщила Киевская областная военная администрация.

Там призвали граждан находиться в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги.

Взрывы в Хмельницком

В Хмельницком сегодня ночью, 13 мая, прогремела серия взрывов, сообщает "Суспільне".

В Хмельницкой областной военной администрации подтвердили взрывы в области.

"Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких", — говорится в сообщении ОВА.

При этом в городе и области объявлялась воздушная тревога. Жителей призывали оставаться в укрытиях.

На Львовщине прогремели взрывы

Как сообщает РБК-Украина, в ночь на 13 мая во Львовской области также прогремели взрывы.

"Во время воздушной тревоги во Львовской области раздались взрывы", — сказано в сообщении.

Воздушные удары по Украине

Напомним, утром 9 мая российские оккупанты совершили ракетную атаку на Украину. В Киеве прогремели мощные взрывы. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работали силы ПВО.

По предварительным данным КМВА, в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. Информация проверяется. Кроме того, в Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части.

По данным Киевской городской военной администрации, российские захватчики в ночь на вторник, 9 мая, запустили по Киеву около 15 ракет. Украинская противовоздушная оборона уничтожила все вражеские цели.

В КМВА отметили, что это уже пятая воздушная атака по Киеву с начала мая.

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