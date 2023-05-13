ВСУ перешли в контратаку в Бахмуте: наемники ЧВК Вагнера под угрозой окружения – ISW

ВСУ продвинулись к северо-западу от Бахмута в районе между Богдановкой и Берховкой.

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ВСУ продвигаются вперед в Бахмуте / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Подразделениям Вооруженных сил Украины удалось добиться успехов к северо-западу от Бахмута Донецкой области в результате локальных контратак.

Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW), основанного на анализе геолокаций с кадрами бегства оккупантов от огня украинской артиллерии на южном берегу Берховского водохранилища, примерно в 4 км к северо-западу от Бахмута.

Отмечается, что эти кадры визуально подтверждают успехи ВСУ к северо-западу от Бахмута в районе между Богдановкой и Берховкой.

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Напоминается, что по данным российских пропагандистов, части 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота потеряли свои позиции в районе между Григоровкой и Дубово-Васильевкой (примерно в 6 км к северо-западу от Бахмута).

Также в РФ опасаются, что ВСУ могут пытаться окружить боевиков ЧВК "Вагнера" в Бахмуте.

Карта боев / understandingwar.org

Ситуация в Бахмуте

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о том, что оккупанты регулярно выдают в эфир ложную информацию о нехватке оружия и этим, по всей вероятности, желают оправдать реальную картину своих потерь и поражений в Бахмуте.

В это самое время, говорит чиновница, украинской армии удалось продвинуться на два километра на Бахмутском направлении и не утратить контроль ни над одной позицией за неделю.

Напомним, командир тактической группы Азов 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий рассказал, что украинские бойцы под Бахмутом разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск России.

"Фактически полностью уничтожены 6 и 8 роты данной бригады, разбита бригадная разведка. Уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных", — сказал Билецкий.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил, что украинские войска отбросили оккупантов РФ на Бахмутском направлении на 2 километра. По его словам, ВСУ истощили боевиков Вагнера, а им на замену пришли менее подготовленные оккупанты с других подразделений.

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