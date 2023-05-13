"Это сильный враг": Залужный сказал, какого российского военачальника уважает

По словам главнокомандующего ВСУ, ему интересно мнение этого военачальника как военного, и его нужно уважать, чтобы Украина могла одержать победу.

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Залужный сказал, какого российского военачальника уважает/ Офис президента Украины, Минобороны РФ

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный признался, что он интересуется публикациями одного человека из военного командования страны-агрессора России – начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала Валерия Герасимова.

Он отметил, что интересуется лишь военными мыслями вражеского военачальника. Об этом Залужный рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год. За кадром".

"В России есть один человек, один военачальник, которого я постоянно читаю. Сейчас он ничего свежего не публикует, но этого человека я читаю и мне интересно его мнение как военного. Остальное – нет", – сказал Залужный.

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Он отмечает, что Герасимов – сильный враг, поэтому для победы Украины в войне против РФ стоит это понимать и нужно даже уважать такого противника.

"Он сильный, он коварный, непредсказуемый. Одним словом, это сильный враг, которого надо нам, военным, даже уважать – ради победы", – подчеркнул Залужный.

Война в Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный отмечал, что победа Украины в войне с Россией должна ознаменоваться не только выходом на границы в пределах 1991 года, но и созданием условий, исключающих в будущем новую агрессию РФ.

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