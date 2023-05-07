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Ночью в ряде городов оккупированного Крыма прозвучали взрывы: что известно

Анна Ярославская
7 мая 2023, 07:49 обновлено 7 мая, 07:57
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Представители оккупационной "администрации" Севастополя заявили о якобы атаке ВСУ беспилотниками.
​ Прошлой ночью в Крыму гремели взрывы
​ Прошлой ночью в Крыму гремели взрывы / Коллаж:Главред, фото: /pixabay.com, Telegram

Ночью во временно оккупированном Крыму раздалась серия взрывов. Как пишут местные Telegram-каналы, взрывы прозвучали около Казачьей бухты, которая расположена в 15 километрах от центра Севастополя, а также в других городах.

В Telegram-канале "ЧП /Севастополь" пишут о серии взрывов в районе мыса Фиолент.

"С Казачки 2 хлопка слышно было. Что-то в Казачке бахнуло. Скорее всего беспилотники бахают, это возле 35 батареи. На Фиоленте был слышен взрыв, стены и окна очень сильно шатнулись", - говорится в сообщении.

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Также в соцсети высказывают предположения, что взрывы могут быть связаны с беспилотниками.

"Бахает не у батареии, взрыв в самом городе был. Бабахнуло и пожар не далеко от кладбища на Фиолете. Беспилотник упал на Фиоленте в сторону 5 километра", - пишут в сети.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что взрывы гремели в таких оккупированных городах: Саки, Евпатория, Севастопль, Новофедоровка, Казачья бухта, Красноперекопск:

"4:15 - г. Саки. Три взрыва. Отработало ПВО.

4:19 - г. Евпатория. Несколько взрывов.

4:22 - г. Севастополь. ПВО.

4:29 - г. Новофедоровка. "Хлопки" похожи на ПВО.

4:35 - г. Казачья бухта. Слышны два взрыва.

4:39 - г. Севастополь. Громко. Работает ПВО.

5:04 – г. Красноперекопск. Взрывы".

Ночью в ряде городов оккупированного Крыма прозвучали взрывы: что известно

Представители оккупационной "администрации" Севастополя заявили о якобы атаке ВСУ беспилотниками.

Как рассказал гауляйтер Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram, этой ночью силы ПВО и подразделения РЭБ "отразили очередную атаку" на город. А всего на Крым и Севастополь, по его словам, было направлено "более 10 беспилотников".

"1 БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе м. Херсонес, третий - над морем со стороны Северного мола", - утверждает "чиновник".

Он также добавил, что никакие объекты в городе не пострадали.

Скриншот

Кроме того, в сети опубликовали фото с обломками, как утверждается, сбитых этой ночью над Крымом беспилотников.

Обломки беспилотника
Обломки беспилотника / Фото t.me/bazabazon
Обломки беспилотника
Обломки беспилотника / Фото t.me/bazabazon

"Бавовна" с пожаром в Севастополе

В ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте в оккупированном Севастополе. Вспыхнул масштабный пожар, площадь которого составила почти 1000 кв. м.

Нефтебаза загорелась в результате попадания беспилотного летательного аппарата.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал взрывы и мощный пожар на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе.

По его словам, в результате "бавовны" было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость - около 40 тысяч тонн, эти нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

Предательница Украины Ольга Ковитиди, которая сейчас является так называемым сенатором Совета Федерации РФ от оккупационных властей Крыма, призвала нанести удар по Одессе в ответ на пожар на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя.

Смотрите видео интервью руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, который рассказал, как Россия попытается удержать Крым:

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