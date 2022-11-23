'Трясется пол': в Крыму прогремела серия мощных взрывов

В Крыму сообщили о серии взрывов / pixabay.com

В захваченном российскими оккупантами Крыму в среду, 23 ноября, прогремела целая серия мощных взрывов.

Взрывы были слышны на востоке полуострова, в районе Евпатории. Об этом местные жители сообщают в Telegram-каналах.

По словам очевидцев, взрывы были слышны в районе старого города. Подчеркивается, что колебания ощущались даже в жилых домах.

"Набережная Терешковой Евпатория слышен взрыв сильный. Евпатория, район старого города, слышно много сильных взрывов, полы немного трясутся. Что это?", — пишут крымчане.

Отметим, что по некоторым данным, вероятно, причиной взрывов является учения российских оккупантов на полигонах.

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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