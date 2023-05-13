Небо будет под мощной защитой: Зеленский в Риме объявил об "очень важных решениях"

Украинский гарант рассказал, что в Италии также велись переговоры по реализации "формулы мира".

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Зеленский объявил об "очень важных решениях" для защиты неба / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мэлони заявил о важных решениях для защиты украинского неба.

"Сегодня мы обсудили наше сотрудничество, в частности, безопасность, военную. Есть очень важные решения по защите нашего неба", - сказал Зеленский, передает "Европейская правда".

Украинский гарант не уточнил, о чем именно говорится. Однако добавил, что переговоры касались также реализации "формулы мира", о которой с Джорджей Мэлони говорили уже несколько раз.

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"К сожалению, Россия ответила на нашу "формулу мира" ракетами и артиллерией. Их не интересует мир", - добавил президент.

Визит Зеленского в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, прибыл в Италию с официальным визитом. Это первая поездка украинского гаранта в страну после полномасштабного нападения агрессора России.

Президент Украины проводит отдельные встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, главой правительства Джорджей Мелони и руководителем МИД Антонио Таяни.

На вторую половину дня, по данным журналистов, запланирована встреча с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 3 мая находился с визитом в Финляндии. Украинский гарант провел переговоры с финским коллегой Саули Ниинисте.

Зеленский во время своего заявления сказал, что прибыл в Финляндию для того, чтобы призвать дружественные страны усилить поддержку Украины накануне контрнаступления ВСУ. Причем Зеленский выразил уверенность в получении Украиной истребителей после украинского наступления.

Смотрите видео о том, как Италия передала Украине тяжелое вооружение, среди которого, в частности, ракетные системы залпового огня и самоходные артиллерийские установки:

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