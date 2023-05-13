Зеленский прибыл в Италию и встретится с Папой Римским

Президент Владимир Зеленский проведет встречи с лидерами Италии для усиления поддержки Украины в отражении военной агрессии страны-оккупанта России.

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Владимир Зеленский поехал в Италию с официальным визитом / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, прибыл в Италию с официальным визитом. Это первая поездка украинского гаранта в страну после полномасштабного нападения агрессора России. Во второй половине дня запланирована его встреча с Папой Римским Франциском.

В Telegram-канале главы государства опубликовали сообщение, в котором говорится о том, что он встретится с первыми лицами Италии.

"Рим. Встречи с Президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском. Важный визит для победы Украины", - отметил Зеленский.

видео дня

Согласно данным ANSA, президент приземлился в аэропорту Чампино в Риме в 11:13 по киевскому времени. Главу государства встречал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Президент Украины проводит отдельные встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, главой правительства Джорджей Мелони и руководителем МИД Антонио Таяни.

На вторую половину дня, по данным журналистов, запланирована встреча с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Известно, что Папа Римский Франциск в апреле проводил встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Зеленский был в Ватикане еще в феврале 2020 года, до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что президент Зеленский на днях может отправиться в Рим для встречи с главой правительства Италии Джорджией Мелони. Также журналисты допустили встречу Зеленского с Папой Римским Франциском.

Визит Зеленского в Финляндию

Президент Владимир Зеленский 3 мая находился с визитом в Финляндии. Украинский гарант провел переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.

Зеленский в ходе своего заявления сказал, что прибыл в Финляндию для того, чтобы призвать дружественные страны усилить поддержку Украины в преддверии контрнаступления ВСУ. Причем Зеленский выразил уверенность в получении Украиной истребителей после украинского наступления.

"Скоро у нас будут наступательные действия, и после них, я уверен, нам дадут самолеты", - подчеркнул президент Зеленский.

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