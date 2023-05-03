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Скоро будут наступательные действия, а после них и самолеты - Зеленский

Мария Тупик
3 мая 2023, 15:50 обновлено 3 мая, 16:07
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Зеленский заявил, что Украина постоянно должна доказывать свои намерения на поле боя.
Владимир Зеленский, самолеты
Владимир Зеленский / фото Senior Airman Solomon Cook, ОП, коллаж Главред

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в скором времени начнет наступательные действия.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо 3 мая Зеленский отметил, что после наступления, есть уверенность, что союзники предоставят нам боевые самолеты.

Президент объяснил свое мнение. По его словам, так идет война, что Украина постоянно должна доказывать свои намерения на поле боя.

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"Сначала мы идем вперед, показываем, что через три дня нас нельзя захватить, а потом нам дают какое-то оружие. Поэтому почему я уверен, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты...", - заявил Зеленский.

Истребители F-16 для Украины

Недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что любое суверенное государство, в том числе и страна Североатлантического альянса, имеет право предоставить Украине боевую авиацию и проводить обучение пилотов. Для использования военной техники требуется многоуровневая подготовка, и американцы уже обучают украинских военных применять зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Это – на усмотрение государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это ее законное решение", - сказал Кирби.

Как отметил военный летчик-инструктор Роман Свитан, западные союзники подходят к консенсусу в вопросе передачи Украине истребителей F-16.Он подчеркнул, что у западных партнеров видно понимание потребностей Украины и понимание использования этих самолетов инженерно-техническим и летным составом ВСУ.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вопрос истребителей для Украины будет решен в течение нескольких недель. Как считает чиновник, также Киев сможет рассчитывать на получение дальнобойных ракет с пуском 200-300 километров.

Смотрите видео о том, какое оружие нужно Украине для победы.

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