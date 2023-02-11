Украина все ближе к получению F-16: США не против, чтобы в НАТО дали Киеву боевую авиацию

Любое суверенное государство, в том числе и страна Североатлантического альянса, имеет право предоставить Украине боевую авиацию и проводить обучение пилотов. Для использования военной техники нужна многоуровневая подготовка, и американцы уже обучают украинских военных применять зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
В ходе брифинга Белого дома он рассказал о том, что передача боевых самолетов Украине – суверенное право любой из стран НАТО. Они самостоятельно могут принимать решение по данному вопросу.
"Это – по усмотрению государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это ее законное решение", - сказал Кирби.
Также представитель Белого дома уточнил, что поставки сложной военной техники предусматривают системную подготовку, чтобы украинские специалисты могли в полной мере овладеть ее возможностями.
"Мы уже делаем это на базе Fort Sill в Оклахоме. Там украинские военные овладевают батареей Patriot", - подчеркнул Джон Кирби.
Истребители Запада для Украины
Президент Владимир Зеленский 8 февраля был с визитом в Великобритании. В Лондоне он встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком.
Во время переговоров Сунак допустил передачу Украине истребителей и заявил, что британцы намерены обучить украинских пилотов навыкам управления боевыми самолетами стандартов НАТО.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что вопрос истребителей для Украины будет решен в течение нескольких недель. Как полагает чиновник, также Киев сможет рассчитывать на получение дальнобойных ракет с пуском 200-300 километров.
Украина официально направила запрос Нидерландам о предоставлении истребителей F-16. В Амстердаме заявили, что быстро самолеты передать не удастся. Нужно получить разрешение от США и провести консультации со странами-союзниками.
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