Зеленский прибыл с визитом в Финляндию

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 3 мая, прибыл с официальным визитом в Финляндию, в ходе которого состоятся переговоры между главой Украинского государства и президентом Финляндии Саули Ниинисте.
Как сообщает канцелярия президента Финляндии, переговоры Зеленского и Ниинисте будут касаться борьбы Украины против российской агрессии и поддержки нашего государства со стороны Финляндии, а также двусторонних отношений между странами и глобальной геополитической ситуации.
По завершении переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию.
Зеленский также встретится со спикером финского парламента Петтери Орпо.
Отметим, в последний раз президенты стран встречались в январе 2023 года, когда Ниинисте посетил Киев.
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Военная помощь от Финляндии Украине
В январе Финляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины, который в разы больше всех предыдущих и составляет более 400 млн евро.
Ориентировочная стоимость всей помощи, которую Финляндия предоставила Украине с началом полномасштабной войны страны-агрессора России против Украны, вместе с этим пакетом составляет 590 млн евро.
Из соображений безопасности детальное содержимое пакета и ориентировочное время прибытия этого оружия в Украину не раскрывают.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин назвала способ завершения войны в Украине, развязанной РФ.
"Выход из конфликта – это когда Россия покинет территорию Украины. Вот такой выход из конфликта", - сказала Марин.
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