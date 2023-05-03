Зеленский прибыл с визитом в Финляндию

В ходе визита состоятся официальные переговоры между главой Украинского государства и президентом Финляндии Саули Ниинисте.

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Владимир Зеленский 3 мая прибыл с визитом в Финляндию / Фото: pixabay.com, Instagram Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 3 мая, прибыл с официальным визитом в Финляндию, в ходе которого состоятся переговоры между главой Украинского государства и президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Как сообщает канцелярия президента Финляндии, переговоры Зеленского и Ниинисте будут касаться борьбы Украины против российской агрессии и поддержки нашего государства со стороны Финляндии, а также двусторонних отношений между странами и глобальной геополитической ситуации.

По завершении переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию.

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Зеленский также встретится со спикером финского парламента Петтери Орпо.

Отметим, в последний раз президенты стран встречались в январе 2023 года, когда Ниинисте посетил Киев.

Военная помощь от Финляндии Украине

В январе Финляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины, который в разы больше всех предыдущих и составляет более 400 млн евро.

Ориентировочная стоимость всей помощи, которую Финляндия предоставила Украине с началом полномасштабной войны страны-агрессора России против Украны, вместе с этим пакетом составляет 590 млн евро.

Из соображений безопасности детальное содержимое пакета и ориентировочное время прибытия этого оружия в Украину не раскрывают.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин назвала способ завершения войны в Украине, развязанной РФ.

"Выход из конфликта – это когда Россия покинет территорию Украины. Вот такой выход из конфликта", - сказала Марин.

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