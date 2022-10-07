"РФ должна вывести войска": премьер Финляндии назвала способ завершения войны в Украине

Единственным способом является выход российских войск с территории Украины, уверена Санна Марин.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин назвала способ завершения войны в Украине, развязанной РФ.
Об этом она сказала журналистам, отвечая на вопрос о том "как выйти из конфликта" в Украине.
По ее словам, единственным способом является выход российских войск с территории Украины.
"Выход из конфликта – это когда Россия покинет территорию Украины. Вот такой выход из конфликта", - добавила Марин.
Напомним, ранее Санна Марин попала в скандал. В сеть слили видеоролики вечеринки, на которой чиновница весело проводила время. На видео, состоящем из нескольких видеоклипов, премьер-министр и другие участники вечеринки вместе танцуют и поют.
"Речь идет о личных видео, снятых в частных помещениях. Я сожалею, что они стали достоянием общественности, – заявила Марин на пресс-конференции.
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