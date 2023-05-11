"Встретится с Папой Римским": Владимир Зеленский отправится в Италию - СМИ

Стоит отметить, что президент Украины планировал 13 мая конфиденциально прибыть в Германию, но информация попала в СМИ.

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Владимир Зеленский, Италия / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни совершить визит в Рим.

Как сообщает ANSA, в частности, для встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

"Возможно, что Папа Римский встретится с украинским президентом в субботу", - сообщили источники издания в Ватикане.

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На данный момент нет официального подтверждения времени и места этой возможной встречи.

Папа Римский пару недель назад принял премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля, а встреча с Зеленским состоялась в феврале 2020 года.

Стоит отметить, что президент Украины планировал 13 мая конфиденциально прибыть в Германию, но информация попала в СМИ.

Визит Зеленского в Финляндию 3 мая 2023

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 3 мая, прибыл с официальным визитом в Финляндию, в ходе которого состоялись переговоры между главой Украинского государства и президентом Финляндии Саули Ниинисте.

По словам Зеленского, он прибыл в Финляндию, чтобы дружественные страны поддержали Украину еще более мощно в преддверии контрнаступления ВСУ. При этом он выразил уверенность, что Украина получит самолеты уже после наступления.

"Скоро у нас будут наступательные действия, и после них, я уверен, нам дадут самолеты", – заявил он во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии.

Смотрите видео о том, как Зеленский провел переговоры в Финляндии:

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