"Встретится с Папой Римским": Владимир Зеленский отправится в Италию - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни совершить визит в Рим.
Как сообщает ANSA, в частности, для встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
"Возможно, что Папа Римский встретится с украинским президентом в субботу", - сообщили источники издания в Ватикане.
На данный момент нет официального подтверждения времени и места этой возможной встречи.
Папа Римский пару недель назад принял премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля, а встреча с Зеленским состоялась в феврале 2020 года.
Стоит отметить, что президент Украины планировал 13 мая конфиденциально прибыть в Германию, но информация попала в СМИ.
Визит Зеленского в Финляндию 3 мая 2023
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 3 мая, прибыл с официальным визитом в Финляндию, в ходе которого состоялись переговоры между главой Украинского государства и президентом Финляндии Саули Ниинисте.
По словам Зеленского, он прибыл в Финляндию, чтобы дружественные страны поддержали Украину еще более мощно в преддверии контрнаступления ВСУ. При этом он выразил уверенность, что Украина получит самолеты уже после наступления.
"Скоро у нас будут наступательные действия, и после них, я уверен, нам дадут самолеты", – заявил он во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии.
Смотрите видео о том, как Зеленский провел переговоры в Финляндии:
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