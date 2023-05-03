После разглашения о визите Зеленского в Германию может назревать скандал - The Guardian

В Украине считают безответственным то, что информация о планах президента Владимира Зеленского посетить Германию просочилась в сеть.
По информации, после того, как стала известной дата визита Зеленского в Германию, может назревать скандал. Об этом сообщает The Guardian.
Журналисты отметили, что источники, которые близки к украинскому правительству, считают раскрытие данных о визите безответственным. Теперь есть сомнения, вообще ли состоится поездка президента Украинского государства в Германию.
Напомним, что на 13 мая президент Украины Владимир Зеленский запланировал поездку в Германию. Он должен провести ряд встреч и будет присутствовать на вручении премии Карла Великого.
3 мая президент Украины прибыл с визитом в Финляндию. Во время поездки состоялись переговоры между главой Зеленским и президентом Финляндии Саули Нийнисте.
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